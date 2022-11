Nu ook Mané out: deze sterren missen al zeker het WK door blessures

8/8

In een tijd waarin Cristiano Ronaldo’s dominantie bij Portugal voorbij lijkt te zijn, moeten de jonge Portugezen opstaan om zijn plaats in te nemen. Het is iets dat Diogo Jota maar al te graag had willen doen, maar een blessure gooide roet in het eten voor zijn WK. Het is een verlengde van een matig jaar voor de jonge Liverpoolaanvaller, want bij de Reds was hij al enige tijd zijn basisplaats kwijt.