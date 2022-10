Onze eigenzinnige pronostiek: wie wint de Gouden Bal?

Maandagavond wordt bekendgemaakt wie Lionel Messi opvolgt als Gouden Balwinnaar. We deden een rondje langs een deel van onze redactie met de vraag: wie moet hem winnen?

Het kwam toch als een grote verrassing binnen dat Lionel Messi vorig seizoen de Gouden Bal won. De Argentijn was niet al te goed begonnen bij PSG, met Barça had hij ‘enkel’ de Copa del Rey gewonnen in het seizoen 2020/21 en met Argentinië was hij kampioen van Zuid-Amerika geworden. Was hij echt de verdiende winnaar? Er was veel discussie over.

Van die discussies wil France Football, de organisator van de Gouden Bal, vanaf dit jaar af. Zo wordt de prijs niet langer op basis van het kalenderjaar maar het seizoen uitgereikt. Bovendien zijn er niet langer 170, maar 100 stemmers. Dat met de bedoeling dat er zoveel mogelijke experts bijkomen en niet journalisten die puur op naam (en dus Messi) stemmen. Al had niemand echt verwacht dat de Argentijnse superster dit jaar niet eens bij de genomineerden zou zitten.

Ongenaakbare Benzema

Dé grote favoriet voor eindwinst is dit seizoen Karim Benzema, de grote man bij Real Madrid dat de titel én de Champions League won. Dat laatste op onnavolgbare manier bovendien. Hij is ook de favoriet van Guillaume Gautier. ‘Eerst dacht iedereen dat het Eden Hazard zou zijn. Sommige diehards geloofden nog steeds in een comeback van Gareth Bale. Velen hadden vooral Kylian Mbappé verwacht. Maar uiteindelijk was het Karim Benzema die Real weer naar de absolute Europese top leidde, die ze sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo hadden verlaten.

’44 doelpunten in 46 wedstrijden, en vooral vijftien in twaalf optredens in een Champions League waar hij zijn stempel op drukte. De Benz’ heeft nog nooit zo hard gereden op de weg naar succes. Is het genoeg om Frankrijk zijn eerste Ballon d’Or te bezorgen sinds de kroning van Zinedine Zidane?’

Benzema scoorde 15 keer in 12 CL-wedstrijden

Vinicius de virtuoos

Steve Van Herpe heeft dan weer een boontje voor een van zijn teamgenoten bij de Koninklijke. ‘Hij sloot het seizoen 2021/22 af met 22 goals en 20 assists. En dat hadden er véél meer kunnen zijn, want efficiëntie is nog altijd niet het sterkste punt van de 22-jarige Braziliaan.

‘Met zijn snelheid en virtuositeit richt hij wel steevast ravages aan in de vijandelijke linies en een doelpunt viert hij graag met een geïmproviseerd dansje en een stadionbrede glimlach’, gaat Van Herpe verder. ‘Vinícius Júnior is een speler die zelfs bij een club waar de druk torenhoog is een ongeëvenaard spelplezier etaleert en dat dan nog combineert met mooie stats. Daarom verdient hij de Gouden Bal.’

En wat dan gezegd van de keeper van de Madrilenen. ‘Thibaut Courtois beleefde waarschijnlijk nooit een beter seizoen dan dat van vorig seizoen’, vertelt Gert Segers over zijn keuze voor de Gouden Bal. ‘Zonder de Belg in doel had Real Madrid nooit in de finale gestaan, laat staan hem gewonnen hebben. Kijk maar naar het aantal reddingen dat Courtois deed. Negen waren het er, nooit deed een doelman er meer in een CL-finale. Over heel de campagne waren het er zelfs 61, opnieuw een record. Maar het is maar de vraag of er ooit nog een doelman Lev Jasjin zal nadoen en de Gouden Bal kan winnen.’

Opnieuw 50 goals

De grote concurrent van Messi vorig jaar, Robert Lewandowski, deed het voor de zomer ook niet bepaald slecht bij Bayern München. Hij is de favoriet van Robin Gille. ‘Bij de laatste Gouden Baluitreiking waren velen verbaasd dat de trofee, waarvan een meerderheid dacht dat die bestemd was voor Robert Lewandowski, in handen kwam van Messi. Maar ook in het seizoen 2021/22 bewees de Poolse spits zijn talent, met een ongelooflijk totaal van 50 doelpunten en 7 assists in 46 wedstrijden in alle competities. Een Ballon d’Or zou dus gewoon logisch zijn, zowel voor zijn consistentie als voor zijn seizoen dat opnieuw de een superster waardig was.’

Lewandowski maakt nu ook furore bij Barcelona

Scoren bij doodsbedreigingen

Tot slot tovert Alain Eliasy nog een verrassende naam uit zijn hoge hoed. ‘Na zijn 21 doelpunten in het seizoen 2020/21 deed Dusan Vlahovic er een schepje bovenop door in de vorige campagne 24 keer raak te treffen. De Serviër strandde daarmee op amper drie doelpunten van topschutter Ciro Immobile en dat is al een stunt op zich. Na zijn veelbesproken transfer van Fiorentina naar Juventus, inclusief doodsbedreigingen, bleef hij gewoon scoren en dat is het handelsmerk van de groten.’