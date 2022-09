Oranje blaakt van vertrouwen: ‘Wij gaan winnen van België, hoor’

Louis van Gaal is ervan overtuigd dat het Nederlands elftal België in de laatste groepswedstrijd van de Nations League verslaat. ‘Wij gaan winnen, hoor’, zei de bondscoach van Oranje zaterdag op de afsluitende persconferentie in Zeist.

Nederland loopt zondag alleen nog groepswinst mis als België in Amsterdam met meer dan twee treffers verschil wint. Oranje telt drie punten meer en won begin juni de heenwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion met 1-4. Bij gelijke punten geldt na het onderlinge resultaat het doelpuntensaldo en daarin zouden de Rode Duivels (+4) Nederland (+7) voorbijgaan bij een zege met drie goals.

‘Als dat stuntje gaat plaatsvinden, zal dat waarschijnlijk verdiend zijn’, aldus Van Gaal. ‘Maar ik zit anders in elkaar. Ik geloof in mijn spelers, ik geloof in mijn team. Wat België doet, hebben we geanalyseerd. De afgelopen wedstrijden hebben zij steeds met dezelfde spelopvatting gespeeld. We hebben daar een bepaalde visie op, hoe we dat gaan aanpakken. Dat geef ik door aan mijn spelers. Het is allemaal in orde. Maar zij hebben ook ogen. Alleen de Belgische bondscoach Roberto Martínez weet of ze op een andere manier druk gaan zetten.’

Kevin De Bruyne

Van Gaal speelt het liefst tegen grote voetballanden. ‘België is de nummer 2 van de wereld, wij de nummer 8. We nemen het op tegen spelers van de hoogste kwaliteit’, aldus de Nederlandse bondscoach. ‘Kevin De Bruyne vind ik een fantastische speler. Dat is de afgelopen wedstrijden ook gebleken. Hij was spelbepalend en daarnaast scoorde hij. Hoe gaan we daarop reageren en hoe pakken we dat op. Voor de spelers is dit ook het leukste, grote wedstrijden voor veel publiek. Net als donderdag tegen Polen met Robert Lewandowski.’