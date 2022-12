Amerikaanse zakenman Bill Foley rondt overname Bournemouth af

De Amerikaanse zakenman Bill Foley heeft de overname van AFC Bournemouth afgerond, nadat de deal werd bekrachtigd door de Premier League. Dat heeft de club dinsdag bekendgemaakt.

Maxim Demin verkocht al zijn aandelen aan het bedrijf Black Knight Football Club van Foley. Demin was 11 jaar eigenaar van Bournemouth. Hij zag de club vanuit de League One opklimmen naar het hoogste niveau.

Foley wordt voorzitter van het huidige nummer 14 in de Premier League. Hij is de oprichter en eigenaar van de NHL-ijshockeyclub Vegas Golden Knights.

‘We gaan verder met een ‘altijd vooruit, nooit achteruit’-aanpak die centraal staat bij al mijn inspanningen’, meldt Foley in het persbericht. ‘Ik ben vastbesloten om samen te werken met de beste voetbal- en zakenmensen die beschikbaar zijn om de ontwikkeling van spelers, faciliteiten en de fanervaring te verbeteren. Zo willen we AFC Bournemouth in de best mogelijke positie brengen om te slagen.’

De Amerikaanse acteur Michael B. Jordan (bekend van onder meer de films Creed en Black Panther) en Nullah Sarker, die betrokken is bij de Davis Cup tennis, zijn minderheidsaandeelhouders van Black Knight. Zij zullen Foley bijstaan op het vlak van marketing en internationalisering van de club.