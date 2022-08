Bellenblazers en enorm ambitieus: waar zou Hans Vanaken terechtkomen bij West Ham?

Hans Vanaken staat voor een transfer naar West Ham. Als de deal doorgaat komt hij terecht in een klassieke en ambitieuze club in het Noordoosten van Londen. Waar komt de Rode Duivel terecht, welke uitdagingen kent West Ham en wat kan Vanaken voor hen betekenen? Hier is alles wat u moet weten over ‘The Hammers’.

Beruchte Hooligans

West Ham stond in het verleden bekend als een ploeg met een groot hooliganisme-probleem. In de jaren 1970 en ’80, toen supportersgeweld kenmerkend was voor het Engelse voetbal was de Inter City Firm één van de bekendste groeperingen van het land. De groep onderscheidde zich van andere door zich gewoon te kleden en geen West Ham-outfits te dragen. Zo ontsnapten ze vaak aan het oog van de politie en schopten ze overal keet.

Vooral de derby’s tegen Milwall gaven vaak aanleiding tot hevige gevechten, wat zelfs leidde tot de dood van een Milwall-fan midden jaren 1970. Het verhaal van de Inter City Firm werd zelfs verfilmd in de bekende voetbalfilm Green Street Hooligans. Vandaag de dag is het hooliganisme ver teruggedrongen, maar hevig supporteren blijft een belangrijk deel van de clubgeschiedenis en -cultuur.

Een modern maar controversieel stadion

Vroeger wandelde je voor de wedstrijd door je wijk en ontmoette je de medefans in de pub, vandaag wandelen we door een winkelcentrum.

West Ham werkt zijn thuiswedstrijden af in het hypermoderne London Stadium dat een goeie 60.000 man kan ontvangen. Het stadion werd initieel gebouwd voor de Olympische spelen in 2012 maar mocht daarna niet in onbruik vallen en dus werd beslist dat West Ham er heen zou verhuizen. Daarvoor speelde de club in het verouderde Boleyn Ground in Upton Park. Dat stadion kampte al lang met problemen omtrent capaciteit en bereikbaarheid, waardoor het niet meer adequaat was om de talrijke West Hamfans te ontvangen.

En dus kregen The Hammers in 2016 een nieuwe thuis in het indrukwekkende London Stadium, dat bijna dubbel zo groot is als Boleyn Ground. Toch waren veel fans niet tevreden met de beslissing. Het oude stadion was nu eenmaal een integraal deel van de clubgeschiedenis en veel fans klaagden over het gebrek aan sfeer in het nieuwe stadion. De fans mogen dan met meer zijn, dankzij de atletiekbaan zitten ze ver van het veld, zeker naar Engelse normen. Ook de akoestiek in het stadion zou minder goed zijn.

De supportersgroep Hammers United zei er in 2020 nog dit over : ‘Vroeger wandelde je voor de wedstrijd door je wijk en ontmoette je de medefans in de pub, vandaag wandelen we door een winkelcentrum.’ En verder ‘Het ziet er indrukwekkend uit langst buiten, vanaf dat je binnen staat merk je dat het niet gemaakt is voor voetbal.’

Een opvallend fenomeen dat Vanaken binnenkort wekelijks zal gadeslagen zijn de bubbels die het London Stadium vullen bij de thuiswedstrijden. Waar ze op Anfield You’ll Never Walk Alone aanhalen, zingen ze bij West Ham I’m forever blowing bubbles. Het liedje werd geschreven in de jaren 1920 en vermoedelijk zo’n 20 jaar later geadopteerd door de fans van de Londense club. Sindsdien is het in Engeland een van de bekendste clubliederen. West Ham voegt de daad ook bij het woord en vult het stadion elke week met bubbels voor de aftrap. Een bizar maar bijzonder zicht.

© GETTY

Een ervaren coach

Met de Schot David Moyes zou Vanaken terecht komen onder een geroutineerde Premier Leaguecoach. Moyes trainde eerst elf jaar lang Everton, waar hij onder andere de Premier Leaguecarrière van Marouane Fellaini lanceerde. Vervolgens werd hij gekozen als eerste coach in het post-Fergusontijdperk bij Manchester United. Een aartsmoeilijke opdracht, zo blijkt nu nog steeds, en Moyes werd na minder dan een jaar ontslagen.

Vervolgens raakte zijn carrière in het slop, met nog twee passages bij Real Sociedad en Sunderland. Bij West Ham lijkt hij eindelijk de succesrecepten van bij Everton terug te hebben gevonden. Moyes redde The Hammers in 2019 van degradatie nadat hij in het midden van het seizoen Manuel Pellegrini opvolgede. Het jaar daarop werd het beste seizoen ooit voor West Ham qua puntenaantal en door de zesde plaats bracht hij Europa Leaguevoetbal naar het London Stadium. Dit jaar treedt de club aan in de Conference League, met de ambitie om voor de eindzege te gaan.

Countervoetbal met stijl

Onder Moyes speelt West Ham gewoonlijk vanuit een goed blok. Verdedigende middenvelders Rice en Soucek zijn met hun loopvermogen, fysieke kracht en rust aan de bal cruciaal in Moyes’ systeem. Zij voegen een extra verdedigende laag toe aan de diep uitgezakte achterlijn. Vooraan lopen er tal van creatieve spelers rond zoals Saïd Benrahma, Jarrod Bowen, en Manolo Lanzini. Van hun snelheid en technisch vermogen aan de bal wordt gebruik gemaakt om snel tegen te prikken met flitsende combinaties. Spits Michael Antonio past perfect binnen deze filosofie, met zijn snelheid en kracht kan hij zowel als aanspeelpunt fungeren als weggestuurd worden in de rug van de verdediging. De nieuwe Gianluca Scamacca, overgekomen van Sassuolo, heeft ook zo’n profiel.

© GETTY

West Ham is ook een ploeg met ontzettend veel ervaren spelers in de selectie. Vanaken is met zijn 30 jaren op de teller bijlange geen ancien in het London stadium. Fabianksi, Dawson, Ogbonna, Creswell en Antonio zijn allemaal ervaren spelers die een stuk boven de 30 zitten en consistent minuten maken.

Vanaken zal hard moeten vechten voor zijn plaats op het middenveld. Rice en Soucek lijken incontournable, bovendien spelen zij ook een rijtje lager dan Vanaken gewend is. Bij West Ham lijkt er maar plaats voor één echte tien en daarvoor zijn vele gegadigden. In tegenstelling tot Club Brugge heeft West Ham ook minder vaak balbezit dan de tegenstander en rekent het op snelle tegenstoten. Dat zal hoe dan ook wennen worden voor Vanaken, al heeft hij bij de Rode Duivels al bewezen dat hij zeker nuttig kan zijn in een snelle tegenaanval.

Een dramatische start

West Ham mag dan wel bulken van de ambitie sinds Moyes terug is, het miste zijn seizoenstart totaal. Drie wedstrijden werden drie nederlagen en de Hammers wachten nog op hun eerste doelpunt. Het is de eerste keer sinds 2018 dat West Ham drie keer na elkaar een nederlaag leed. De club creëert weinig kansen en het defensieve blok is voorlopig niet stabiel genoeg. Bovendien is er ook onvrede naast het veld over de hoge prijzen van voedsel en drank in het stadion, waardoor de sfeer voor het eerst terug wat grimmiger wordt in het London stadium.

Hans Vanaken lijkt alvast een goede aankoop om de broodnodige creativiteit terug te brengen naar West Ham. Als hij er in slaagt om West Ham consistent bovenaan te houden en misschien zelfs een eerste Europese trofee binnen te halen dit seizoen, ontbreekt enkel nog een wereldkampioenschap in Qatar op zijn indrukwekkend palmares.