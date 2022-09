Chelsea zet trainer Thomas Tuchel aan de deur na verlies in Zagreb

Chelsea heeft woensdag zijn trainer Thomas Tuchel ontslagen. De Blues zetten de Duitser aan de deur daags na het 1-0 verlies tegen het Kroatische Dinamo Zagreb op de eerste speeldag van de Champions League.

De 49-jarige Tuchel kwam in januari 2021 aan het roer bij Chelsea waar hij Frank Lampard verving. Daarvoor trainde hij onder meer PSG en Borussia Dortmund.

Vorig seizoen won Chelsea met Tuchel de Champions League. De Engelsen hebben nog geen opvolger aangeduid.

In een bericht op de clubwebsite bedankt Chelsea zijn coach voor bewezen diensten en zegt dat hij altijd een plaats in de clubgeschiedenis zal hebben na het winnen van de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs.

Chelsea is sinds mei in handen van een consortium onder leiding van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly. “Nu de nieuwe eigenaars 100 dagen in functie zijn, geloven zij dat het moment gekomen is om deze verandering door te voeren”, klinkt het.

Chelsea begon het nieuwe seizoen in de Premier League met 10 op 18 en staat daarmee zesde. Vorig seizoen werden de Londenaars derde, op ruime afstand van kampioen Manchester City en Liverpool.

Volgende week ontvangt Chelsea in de Champions League het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, dat dinsdag thuis AC Milan in bedwang hield (1-1).