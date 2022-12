Crisis bij Liverpool: alsof Jürgen Klopp er niets meer van kent

Na de 1/8 finales in de League donderdag, begint nu het echte werk opnieuw voor Liverpool. Op Tweede Kerstdag wordt de competitie hernomen op Aston Villa. Het lijkt erop dat het voetbal van Jürgen Klopp op de grenzen van de belastbaarheid stuit.

Het was een ongewoon beeld: toen Jürgen Klopp net voor het WK naar aanleiding van het matige spel van Liverpool op een persconferentie werd geconfronteerd met een uitspraak van ex-speler Dietmar Hamann, nam hij dat heel persoonlijk op. Hamann, die tussen 1999 en 2006 zeven jaar voor Liverpool speelde, zei dat het de ploeg aan een spark ontbrak, een vonk die maar niet wil overslaan. Klopp verviel in sarcasme, noemde Hamann grijnzend ‘een fantastische bron die overal hoog wordt aangeschreven’ en zei uiteindelijk dat die het recht niet had om zich te bemoeien, ‘zeker niet als je er geen verstand van hebt’.

De bijtende reactie van de trainer op een al bij al onschuldige opmerking zegt veel over de frustratie die in Klopp woedt. Liverpool, op een gegeven moment naar de middenmoot afgegleden, liep al tegen een paar pijnlijke nederlagen aan en staat nu in de Premier League zesde, op vijftien punten van Arsenal. En ook al doet de ploeg het in de Champions League goed, de crisis in de competitie roept herinneringen op aan het haperende spel in het laatste seizoen van Klopp bij Borussia Dortmund. Daar werkte hij zeven jaar, na eerder zeven seizoenen bij Mainz 05. Nu zit Klopp, die in de herfst van 2015 bij de Reds arriveerde, ook aan zeven jaar.

Geen innovatiekracht

Van een cyclus wil Jürgen Klopp echter niet spreken. Toch zijn er parallellen. In Dortmund heette het dat het pressingvoetbal van Klopp te veel krachten had gekost, nu leidt een combinatie van intensief voetbal en een overvolle kalender tot blessures en vermoeidheid. Vaak wordt dan naar Pep Guardiola verwezen die met zijn op balbezit afgestemd concept meer mogelijkheden geeft tot rustpunten dan het tempovoetbal van Klopp. Liverpool, zo schreef The Guardian, is niet meer in staat met het overrompelende voetbal van een paar jaar geleden uit te pakken. Een mogelijke reden is de mentale en lichamelijke vermoeidheid.

Jürgen Klopp kan eens goed lachen met de kritiek van buitenaf. © GETTY

Het is alsof Klopp er niets meer van kent. In Dortmund discussiëren ze erover of het de trainer niet aan innovatiekracht ontbreekt. En Carlo Ancelotti zei al in mei, nadat hij met Real Madrid de Champions League won tegen Liverpool, dat zij gemakkelijker te ontgrendelen zijn dan andere teams. ‘Liverpool heeft een zeer duidelijke identiteit, wij wisten heel goed met welke strategie we moesten aantreden’, sprak de trainer van Real.

Het is alsof alle successen van Klopp onder de mat worden geveegd. De Duitser verdedigt zijn filosofie en zegt dat je een ploeg die met tempo en power speelt onmogelijk kan afremmen. Zo won Klopp in 2019 de Champions Leaguie en zo werd hij in 2020, na 30 jaar, met Liverpool weer kampioen. Hij zal zijn voetbal niet veranderen. Resultaten, zegt hij, hangen alleen af van de spelers. Klopp houdt ook vast aan zijn spelers. In de huidige ploeg staan doorgaans negen voetballers die er ook al bij waren toen Liverpool de Champions League won, meer dan drie jaar geleden.

Jubelende pose

Misschien is het ook die menselijke kant die Klopp voor veel spelers en supporters zo populair maakt. Maar op hetzelfde moment is dat ook het probleem van Liverpool. Borussia Dortmund werd destijds geïdentificeerd met Klopp, nu is dat in Liverpool net zo. Nog niet zo lang geleden werd in de stad, als zoveelste eerbetoon, een reuzegrote muurschilderij van Klopp in een jubelende pose onthuld.

Juist Manchester City, de afgelopen vijf jaar vier keer kampioen, toont dit seizoen hoe je een ploeg opnieuw kan opbouwen. Met Erling Haaland werd er een nieuwe spits aangetrokken, een pure nummer negen, en Guardiola paste zijn tactiek zo aan dat ze tegemoet kwam aan de kwaliteiten van de Noor. En dat ofschoon hij een voorkeur heeft voor meevoetballende spitsen.

Het contract van Jürgen Klopp bij Liverpool loopt tot de zomer van 2026. Toen hij zijn overeenkomst in april jl. verlengde zei Klopp dat je je als trainer altijd moet afvragen of het goed is dat je zo lang bij een club blijft. Ook tegen die achtergrond moet de huidige situatie hem veel pijn doen. Niet verrassend is het derhalve dat Klopp op kritiek zo gebeten reageert.

Door Daniel Theweleit (vertaald door Jacques Sys)