Eigenaars overwegen verkoop Manchester United

De familie Glazer bereidt zich voor op een mogelijke verkoop van Premier League-club Manchester United. Daarmee zou een einde komen aan een periode van zeventien jaar waarin de familie de club in handen heeft.

Tv-zender Sky News bracht het nieuws dinsdagavond naar buiten waarna ManU in een mededeling bevestigde dat het bestuur (Company’s Board of Directors) naar ‘strategische alternatieven’ zoekt, zoals een verkoop. De fans hopen al jaren dat de Amerikaanse geldschieters verdwijnen uit stadion Old Trafford.

Bedoeling is om op deze manier ‘de toekomstige groei van de club te bevorderen’. Als onderdeel van dit proces zal het Board alle ‘strategische alternatieven’ overwegen, ‘waaronder nieuwe investeringen in de club, een verkoop of andere transacties waarbij de onderneming betrokken is’. Ook investeringen in bijvoorbeeld het stadion en uitbreiding van de commerciële activiteiten behoren tot de mogelijkheden.

Het nieuws komt op de dag dat bekend is geworden dat Cristiano Ronaldo de club met onmiddellijke ingang verlaat. De Portugese vedette, geen basisspeler meer onder trainer Erik ten Hag, uitte eerder in een interview kritiek op de Nederlander en het beleid van de club. Hij noemde Manchester United een marketingclub, iets wat de fans ook al jaren vinden.