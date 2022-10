Haaland en De Bruyne: het fenomale aanvalsduo in enkele absurde cijfers

Manchester City is meer dan ooit een onoverwinnelijke machine geworden. Met dank aan Erling Haaland en Kevin De Bruyne, die alle records aan diggelen willen spelen dit seizoen.

20

Zoveel doelpunten heeft Erling Haaland alleen al dit seizoen op zijn naam staan, verdeeld over de Premier League (15) en de Champions League (5). Daarmee is hij in beide competities ook topschutter. Bovendien scoorde niemand al meer dit seizoen dan de jonge Noor.

Kijken we over een volledig kalenderjaar bij de topcompetities, dan staat Haaland op een derde plek met 24 treffers in 2022. Enkel Robert Lewandowski (25) en Kylian Mbappé (27) doen beter. Al speelden zij ook wel respectievelijk drie en vijf wedstrijden meer dan de nieuwkomer bij Manchester City.

15

Erling Haaland zit nu dus al aan 15 goals in 9 Premier Leaguewedstrijden. Daarmee scoorde hij nu al evenveel als KDB heel vorig seizoen, toen de Belg ook topschutter van Man. City werd in de Premier League.

Kevin de Bruyne was Man City's top Premier League goalscorer last season …



Erling Haaland has already equaled that 😳 pic.twitter.com/U0JIkGZ8sE — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2022

8

Zoveel wedstrijden kostte het Haaland om drie hattricks achter zijn naam te zetten in de Premier League. Dat is een fenomenaal record. Michael Owen, de man die tot voor kort de snelste drievoudige hattrickmaker was, bereikte dat aantal namelijk ‘pas’ na 41 wedstrijden in de Engelse hoogste klasse.

En wat met het alltime doelpuntenrecord van Alan Shearer? Het is niet de vraag of maar wanneer Haaland zijn 260 doelpunten zal overtreffen. Volgens Britse berekeningen zou het record er aan dit tempo al aan zijn tegen mei 2026.

Belachelijk. Die Noor komt ff de Premier League kapot scoren. Als hij zo doordoet, verbetert hij bij 149 matchen het doelpuntenrecord van Alan Shearer. Als alles goed gaat, is dat ergens in mei in het seizoen 2025/2026. Waanzinnig @KICKRUSHpodcast @playsports https://t.co/uXFYGz5eK9 — Jelle Tack (@jelletack) October 2, 2022

11

Zoveel assists heeft Kevin De Bruyne dan weer op zijn naam staan over alle competities met 9 in de Premier League en 2 in de Champions League en dat in slechts 13 wedstrijden. In slechts drie partijen gaf De Bruyne geen assist. Surreëel. Vier daarvan gingen trouwens naar Haaland.

Gaat het record van meeste assists in een Premier Leagueseizoen dan eindelijk op de schop? Momenteel staat dat op naam van Thierry Henry en KDB zelf, die elk 20 beslissende passes gaven.

96

Met die 9 assists dit seizoen in de Premier League is KDB trouwens de beste assistgever ooit van City geworden in de Engelse hoogste klasse. De Belg telt er momenteel 96 assists, dat zijn er drie meer dan David Silva. Al is het verschil in wedstrijden erg groot te noemen met 309 wedstrijden voor de Spanjaard en 219 voor De Bruyne.

In het klassement met meeste assists aller tijden in de Premier League kwam De Bruyne daardoor ook op een vijfde plaats te staan. Al zal onze landgenoot nog snel stijgen naar die tweede plek. Daarvoor heeft hij nog 16 beslissende passes nodig. Het alltime record van Ryan Giggs verbreken, zal niet meer lukken. De Welshman van Man. United heeft 162 assists in de PL achter zijn naam staan, maar ook wel pas na 632 wedstrijden, echt gigantisch veel meer dan KDB.

Speler Assists Wedstrijden Ryan Giggs 162 632 Cesc Fabregas 111 350 Wayne Rooney 103 491 Frank Lampard 102 609 Kevin De Bruyne 96 219

33

Bij zoveel doelpunten van Manchester City zijn Haaland en De Bruyne betrokken dit seizoen, als je ook de drie assists van de Noor en het enige doelpunt van de Belgische sterkhouder meerekent. Dat betekent dat beide spelers bijna 75% van de doelpunten van City zijn betrokken (73,33% om precies te zijn). De Engelse kampioen scoorde dit seizoen namelijk al 45 keer.

Over heel Europa staat het koningskoppel van City op een eenzame hoogte. Al komt de grootste concurrentie misschien wel uit het eigen team, want Phil Foden heeft ook al 6 doelpunten en 3 assists achter zijn naam. Samen met Haaland komt dat aantal op 31 doelpunten waarbij beide spelers direct betrokken zijn.

25

‘Dank u Kevin, dat werd eens tijd’, postte Jack Grealish op zijn sociale media na de wedstrijd tegen Wolves, waarin de recordtransfer van de Citizens zijn eerste van het seizoen maakte. Meer nog, het was zijn eerste goal op assist van Kevin De Bruyne. Daarmee werd de ex-speler van Aston Villa de 25ste speler die KDB assisteerde bij Manchester City. Ene Sergio Agüero staat bovenaan die lijst, voor Gabriel Jesus en Raheem Sterling.