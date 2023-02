Hakim Ziyech mist transfer naar PSG door ‘getreuzel’ van Chelsea

De transfer van Hakim Ziyech, op huurbasis van Chelsea naar PSG, lijkt in het water te zijn gevallen. Chelsea slaagde er dinsdagavond niet in de benodigde administratieve documenten voor de transfer op tijd door te sturen naar Parijs. De 29-jarige Marokkaan lijkt zo in Londen te moeten blijven. De winterse transferperiode sloot om middernacht.

Ondanks een akkoord van alle partijen is het dinsdagavond nog fout gelopen voor Hakim Ziyech. Hij zou Londen verlaten voor een uitleenbeurt, met aankoopoptie, bij PSG. Verschillende Franse en Engelse media meldden echter dat Chelsea te lang ‘getreuzeld’ zou hebben bij het doorgeven van het papierwerk. De transfer zou daarom niet doorgaan, maar PSG wil zich weren en overweegt een beroepsprocedure bij de Franse profliga (LFP).

Ziyech slaagde eerder dinsdag al voor zijn medische testen in het Parc des Princes. Hij mocht vertrekken bij Chelsea, dat deze winterperiode voor zo’n 300 miljoen euro aan nieuwe spelers haalde. De Marokkaan maakte eind vorig jaar indruk op het WK in Qatar. Hij bereikte met zijn land de halve finales.

Ziyech moest de enige wintertransfer worden van de Parijzenaars, die op kop staan in de Ligue 1 met 48 punten na 20 speeldagen. In de achtste finales van de Champions League treft PSG over twee weken Bayern München.

120 miljoen voor Enzo Fernandez

Terwijl Chelsea de deal van Ziyech niet rondkreeg, zette het wel alles in het werk om de Argentijnse wereldkampioen Enzo Fernández naar Londen te halen. De Blues betalen 121 miljoen euro voor de 22-jarige middenvelder, een record voor het Britse voetbal.

Fernández verbond zich voor liefst 8,5 jaar aan de nummer 10 van de Premier League. Met zijn komst heeft Chelsea deze winter zo’n 300 miljoen euro besteed aan het halen van nieuwe spelers, die de club moeten terugbrengen naar de top van het Engelse voetbal.

Fernández voetbalde pas sinds afgelopen zomer voor Benfica. De club van de Duitse trainer Roger Schmidt nam hem over van het Argentijnse River Plate. Op het WK voetbal in Qatar werd hij gekroond tot grootste talent. Chelsea’s nieuwe eigenaar Todd Boehly spendeerde eerder deze winter onder meer al zo’n 100 miljoen euro aan de Oekraïner Mykhailo Moedryk (Shakhtar Donetsk) en naar schatting 40 miljoen euro aan Noni Madueke (PSV). Ook Benoit Badiashile (Monaco) en Joao Felix (Atlético Madrid) versterkten de Blues.

