Het ’talent van de eeuw’: wie is Gabriel Martinelli, de man die Leandro Trossard uit de ploeg kan houden bij Arsenal?

Leandro Trossard heeft na het WK zijn grote transfer kunnen forceren, maar bij Arsenal moet hij wel de concurrentie aangaan met een Braziliaans toptalent.

Ondanks het bijwijlen verbluffende voetbal en de leidersplaats van Arsenal blijven de Gunners het moeilijk hebben om grote namen naar het Emirates Stadium te halen. Het is een vreemde constatering na de woelige eerste weken op de Engelse wintermercato. Zowel voor Mychajlo Moedryk als João Félix had de Noord-Londense club heel wat geld over, maar uiteindelijk ging Chelsea met beide spelers lopen.

Arsenal, dat met Nicolas Pepe afgelopen zomer een van de weinige aanvallende wisselspelers zag vertrekken, was al langer op zoek naar offensieve versterkingen en moest uiteindelijk dus overgaan op plan c met Leandro Trossard. Voor de Rode Duivel had het nog een aardige som over, gezien zijn contract na dit seizoen afliep bij Brighton. Voor Trossard is dit alleszins een droomtransfer. Op zijn 28ste maakt hij de overstap naar een topclub die ook meedoet voor de prijzen.

In de hoofdstad is de concurrentie wel van een heel ander niveau dan aan de Britse zuidkust. Met Bukayo Saka op rechts en Gabriel Martinelli op links heeft Mikel Arteta namelijk al twee toppers (in wording) op de flanken staan. Meer dan waarschijnlijk zal de Spaanse coach Trossard inzetten als supersub voor Martinelli, zoals ook al gebeurde afgelopen weekend tegen Manchester United. Verder heb je voorlopig ook nog Reiss Nelson die op zijn 23ste op zoek blijft naar zijn grote doorbraak en de 19-jarige Marquinhos die zijn eerste stappen zet in Europa en nog moet wennen aan het hogere niveau.

Talent van de eeuw

Martinelli wordt dus de man om in de gaten te houden. De erg beloftevolle Braziliaan is ondertussen bezig aan zijn vierde seizoen bij de Gunners nadat hij in 2019 de oversteek maakte van Zuid-Amerika. Daar kreeg hij zijn opleiding en zette hij zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Ituano, een Braziliaanse vierdeklasser. Toch weerhield het Arsenal er niet van om prompt vijf miljoen euro op tafel te leggen voor de youngster. Vergis u echter niet, Martinelli stond al langer geboekstaafd als een groot talent want hij liep al twee keer stage bij Man. United en mocht ook al eens testen bij Barcelona. De grote clubs wisten dus maar al te goed wie het jonge talent was.

Bij Arsenal maakte Martinelli onmiddellijk indruk. Hoewel het de bedoeling was om hem eerst ervaring te laten opdoen bij U21, gaf Unai Emery hem prompt een kans bij de A-ploeg. En hij stelde niet teleur. Als invaller voor Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette – Martinelli was aanvankelijk een diepe spits zoals zijn idool Ronaldo – scoorde hij in zijn eerste seizoen 10 keer in 26 wedstrijden, meteen ook zijn beste jaar tot dusver bij de Gunners. Hij maakte onder meer indruk in het League Cupduel tegen Liverpool. ‘Het talent van de eeuw’, noemde Jürgen Klopp hem toen.

Martinelli is goed op weg zijn beste statistieken ooit te verzamelen op één seizoen. © GETTY

Het was echter nog een seizoen wachten vooraleer de pijlsnelle Martinelle een vaste plaats kreeg in de basiself. En dat niet als spits, maar als vleugelspeler. Op de flanken is zijn snelheid namelijk een groter wapen dan in de zestien. Zijn doorbraak volgde in de vorige editie van de Premier League, toen Arteta’s Arsenal stilaan vorm begon te krijgen. In totaal kwam hij aan zes goals en evenveel assists in de Engelse eerste klasse.

Evenwicht

Niet slecht, maar dit seizoen zit hij nu al bijna aan dat aantal. Hij scoorde al meer (7) en heeft nog maar drie assists nodig om zijn rapport van vorig jaar te evenaren. Slechts twee keer begon Martinelli niet in de basis, tegen Everton toen een kwaaltje hem belette om te spelen en op de laatste speeldag van de Europa League toen Arsenal al zeker was van kwalificatie en Arteta hem liet rusten. Voor de rest speelde de nog steeds maar 21-jarige Braziliaan alle wedstrijden.

Martinelli is samen met Saka en Odegaard een van de symbolen van het nieuwe Arsenal. Hij is jong, pijlsnel en wil steeds naar voren voetballen. En dat met een feilloze techniek die hij aanscherpte in het Futsal, zo vertelde hij aan Soccer Bible. ‘Het heeft me enorm geholpen met mijn controle. Zelfs nu nog op gras controleer ik een bal zoals ik dat zou doen in de zaal.’ Die techniek gebruikt hij natuurlijk ook om te dribbelen, zoals het een echte Braziliaan betaamt. Martinelli is zelfs de speler met de meeste geslaagde dribbels in de Premier League. Bovendien creëerden enkel Kevin De Bruyne en Saka meer kansen dan de jonge flankaanvaller.

Bovendien is Martinelli ook van groot belang voor het evenwicht in de ploeg, aangezien hij vaak een hele linkerflank op zijn eentje moet bestieren wanneer linksachter Oleksandr Zintsjenko als een volleerde ‘inverted wingback’ in de aanval terug te vinden is op het middenveld. Het is een van de redenen waarom Arsenal voor Trossard ging. De Belg toonde eerder al bij de Rode Duivels dat hij een hele linkerflank voor zijn rekening kan nemen.

Martinelli in actie op het WK voor Brazilië. © GETTY

Hoop voor Trossard

Martinelli is dit seizoen zo goed bezig dat hij door de Britse kranten genoemd wordt bij de beste spelers van de competitie en zijn erg goeie vorm zou ook potentiële transfers angst hebben ingeboezemd. Zo zou volgens informatie van The Athletic Moedryk voor Chelsea hebben gekozen omdat hij niet al te veel speelkansen voor zichzelf zag met ook nog Martinelli en Saka in de ploeg. Al is de concurrentie bij Chelsea niet veel minder…

Zijn sterke prestaties leverden hem ook een selectie voor het WK op met Brazilië, waar hij in actie kwam in de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen en de achtste finale tegen Zuid-Korea. Hij is zonder meer een van dé mannen van de toekomst bij de Goddelijke Kanaries, waar hij evenwel de concurrentie moet aangaan met een andere topper, Vinícius.

Trossard mag evenwel hopen op veel speelminuten bij Arsenal. De kalender van de titelkandidaat zit namelijk bomvol, waardoor Arteta automatisch zal roteren en Trossard dus meer in de basis zal verschijnen. Bovendien hebben de Gunners op dit moment niet veel andere alternatieven dan de Rode Duivel. En Martinelli speelde nog nooit meer dan 55% van de speelminuten in één seizoen. Daar zit hij nu al ruimschoots boven, dus het is de vraag of zijn blessuregevoelige lichaam die intensiteit aankan. Stel dat hij een keertje uitvalt met een blessure zal Trossard volledig zijn kans krijgen. Maar zal hij dan ook voldoende kunnen overtuigen om het ‘talent van de eeuw’ echt uit de ploeg te spelen?