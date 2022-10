Jürgen Klopp over zijn ruzies met de UEFA, het WK in Qatar en de daarbij gepaarde overbelasting van de spelers. ‘Er wordt naar niemand die het voor de spelers opneemt geluisterd.’

Door Jörg Jacob

Hoezeer heeft het WK, dat in november wordt gespeeld, de voorbereidingen op het seizoen beïnvloedt?

Jürgen Klopp: ‘Absoluut niet. Wij zijn extreem lange seizoenen gewoon. Voor onze internationals verandert dat weinig. Of ze meer wedstrijden zullen spelen dan vorig seizoen hangt af van de Champions League en de FA Cup. Zullen wij in die toernooien zo ver doorstoten als vorig seizoen? De andere spelers, al zijn dat er niet veel, krijgen nu gewoon een winterpauze in november. Maar dat het een hels seizoen wordt, dat is wel duidelijk. Als een van onze spelers op het WK in de finale staat of in de wedstrijd om de derde plaats, dan moet hij een week later weer voetballen. Op Boxing Day.’

En dan komen we bij het thema overbelasting.

Klopp: ‘Er wordt naar niemand die het voor de spelers opneemt geluisterd. Als ik daarover mijn mening geef, dan zeggen ze dat ik meer vakantie wil. En dan wil Aleksander Ceferin er een polemiek van maken door te roepen dat er mensen zijn die harder moeten werken. Dat weet ik ook wel, dat moet meneer Ceferin me niet vertellen.’

U ligt op ramkoers met de voorzitter van de UEFA.

Klopp: ‘Ik heb jaren schroeven gepoetst en nog veel andere dingen gedaan. Ik weet echt wel wat werken is. Ik wil niemand beledigen, ik wil er alleen op wijzen dat dit spel zonder voetballers niet functioneert, dat een wedstrijd alleen mooi is als de besten op het veld staan. Maar die kunnen niet om de drie dagen opdraven, ondanks alle wetenschappelijke middelen die op training worden gebruikt.

‘Het is niet de eerste keer dat ik daarvoor waarschuw. Het probleem in het voetbal is dat er te veel belangengroepen zijn. In Engeland is dat de Premier League, de Football League en de FA. Internationaal de UEFA en de FIFA. Iedereen denkt aan zichzelf. Maar niemand aan de spelers. Echt niemand. Er worden altijd maar meer toernooien uitgevonden. Nu wordt het WK groter gemaakt om meer ploegen toe te laten. Hetzelfde met het EK. Dat is waanzinnig. In elke sport vormen trainingen de basis om tot prestaties te komen. Maar wij hebben geen tijd om te trainen omdat we constant spelen. Ik ga niet klagen, ik heb genoeg vakantie. Maar de spelers niet. Dat moeten we veranderen.’

