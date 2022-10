Jürgen Klopp is bezig aan zijn achtste seizoen bij FC Liverpool. Hij heeft zo zijn bedenkingen bij de evolutie van het internationale voetbal en is niet bang om in de clinch te gaan met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

Door Jörg Jacob

Rustig zit Jürgen Klopp in het spelershome van FC Liverpool. Interviews geeft hij niet vaak, ook al praat Klopp graag en veel. Dat was al zo toen hij als relatief onbekende trainer aan de slag was bij Mainz 05. Hij werd toen tijdens het WK 2006 in Duitsland gevraagd als analist door het tweede Duitse televisienet ZDF. Dat vond Franz Beckenbauer, de levende legende van het Duitse voetbal wiens woorden een haast sacrale betekenis hebben, maar niets. Met Klopp aan tafel zitten, dat was ver onder zijn niveau. Vandaag wenst Der Kaiser niet meer aan die uitspraak herinnerd te worden.

Klopp houdt van honkvastheid. Na zeven jaar Mainz 05 (2001-2008) trok hij voor evenveel seizoenen naar Borussia Dortmund. Sinds medio 2015 traint hij FC Liverpool waarmee hij in 2019 de Champions League won en in 2020 de titel. Eerder werd hij, in 2011 en 2012, ook kampioen met Borussia Dortmund.

Jürgen Klopp ligt tot 30 juni 2026 vast bij FC Liverpool. Hij heeft er al langer een haast onaantastbare status verworven. En wordt overal gerespecteerd. Het was Klopp die er een tijdje geleden gloedvol voor pleitte om ook in de Premier League vijf wissels toe te laten. Hetgeen uiteindelijk ook gebeurde. Of zijn collega’s hem daarvoor hebben bedankt?

Jürgen Klopp: ‘Andros Townsend (speler van Everton, nvdr) zei dat Klopp zo lang heeft gezeurd dat hij uiteindelijk kreeg wat hij wou. Maar dat is mij niet opgevallen. Niemand heeft me bedankt en dat hoeft ook niet. Het is de juiste beslissing om vijf wissels toe te laten. Dat zal het voetbal helpen.’

In het voetbal benutten we niet al onze mogelijkheden.’ Jürgen Klopp

Hoezeer heeft het WK, dat in november wordt gespeeld, de voorbereidingen op het seizoen beïnvloedt?

Klopp: ‘Absoluut niet. Wij zijn extreem lange seizoenen gewoon. Voor onze internationals verandert dat weinig. Of ze meer wedstrijden zullen spelen dan vorig seizoen hangt af van de Champions League en de FA Cup. Zullen wij in die toernooien zo ver doorstoten als vorig seizoen? De andere spelers, al zijn dat er niet veel, krijgen nu gewoon een winterpauze in november. Maar dat het een hels seizoen wordt, dat is wel duidelijk. Als een van onze spelers op het WK in de finale staat of in de wedstrijd om de derde plaats, dan moet hij een week later weer voetballen. Op Boxing Day.’

Sadio Mané en Mohamed Salah zijn in Senegal en Egypte nationale helden. Salah is er tijdens het WK niet bij.

Klopp: ‘In dit geval kon maar één van beiden zich kwalificeren. Senegal heeft op dit moment de beste ploeg van Afrika, daar kan Mo mee leven. Maar hij en Sadio hebben een waanzinnig seizoen achter de rug. Met Liverpool speelden we 63 wedstrijden, zij hadden door de Afrika Cup en de WK-kwalificatiematchen tien wedstrijden meer. Plus verlengingen. Dat is waanzinnig.’

Schroeven gepoetst

Waarmee we bij het thema overbelasting zijn.

Klopp: ‘Er wordt naar niemand die het voor de spelers opneemt geluisterd. Als ik daarover mijn mening geef, dan zeggen ze dat ik meer vakantie wil. En dan wil Aleksander Ceferin er een polemiek van maken door te roepen dat er mensen zijn die harder moeten werken. Dat weet ik ook wel, dat moet meneer Ceferin me niet vertellen.’

U ligt op ramkoers met de voorzitter van de UEFA.

Klopp: ‘Ik heb jaren schroeven gepoetst en nog veel andere dingen gedaan. Ik weet echt wel wat werken is. Ik wil niemand beledigen, ik wil er alleen op wijzen dat dit spel zonder voetballers niet functioneert, dat een wedstrijd alleen mooi is als de besten op het veld staan. Maar die kunnen niet om de drie dagen opdraven, ondanks alle wetenschappelijke middelen die op training worden gebruikt.

‘Het is niet de eerste keer dat ik daarvoor waarschuw. Het probleem in het voetbal is dat er te veel belangengroepen zijn. In Engeland is dat de Premier League, de Football League en de FA. Internationaal de UEFA en de FIFA. Iedereen denkt aan zichzelf. Maar niemand aan de spelers. Echt niemand. Er worden altijd maar meer toernooien uitgevonden. Nu wordt het WK groter gemaakt om meer ploegen toe te laten. Hetzelfde met het EK. Dat is waanzinnig. In elke sport vormen trainingen de basis om tot prestaties te komen. Maar wij hebben geen tijd om te trainen omdat we constant spelen. Ik ga niet klagen, ik heb genoeg vakantie. Maar de spelers niet. Dat moeten we veranderen.’

Neurowetenschapper Niklas Häusler met Trend Alexander-Arnold: ‘Hoeveel procent van onze hersenen gebruiken wij eigenlijk?’ © PHOTONEWS

Ceferin countert die kritiek met het argument dat iemand die veel inkomsten wil hebben ook moet presteren. Hij wijst daarbij expliciet naar u en Pep Guardiola.

Klopp: ‘Er zijn grote sportfederaties, zoals de NFL (vereniging van American football, nvdr) of NBA, die verschillende maanden pauzeren. Daar wordt veel meer geld omgezet dan in het voetbal. Ik weet dat er in het voetbal geen onderbreking van vier maanden mogelijk is, omdat het systeem nu eenmaal anders is. Nu al is het voor sommige clubs verschrikkelijk als ze in de zomer zes, zeven weken geen inkomsten hebben terwijl de salarissen moeten worden doorbetaald. Mainz 05 is zo’n club. Het gaat erom dat je een verstandige oplossing moet vinden. En die is zeker niet dat je nieuwe competities gaat uitvinden of dat je toernooien gaat verlengen. Dat ik de enige ben die dat openlijk aanklaagt, dat is dan maar zo. Dat stoort me ook niet. Ik kan niet de vriend van iedereen zijn.’

Een duidelijke structuur

FC Liverpool straalt een opmerkelijke rust uit. Hoe komt dat? Door u, zoals sommigen beweren?

Klopp: ‘In geen geval. Maar als je in een vereniging de juiste constellatie hebt, dan functioneren de dingen nu eenmaal. Wij hebben ons de afgelopen jaren altijd maar ontwikkeld. We voetballen al jaren op een hoog niveau. En we pakken waanzinnig veel punten. Dat je de kern grotendeels kan behouden, helpt je natuurlijk om aan een bepaald proces te werken.’

Je hoort ook niets over strubbelingen met mensen die rond de club hangen: raadgevers, managers…

Klopp: ‘Wat dat betreft hebben wij een duidelijke structuur. Mike Gordon, de clubeigenaar, leeft in de Verenigde Staten. Hij zegt wat we wel kunnen doen en wat niet mogelijk is. In dat kader bewegen wij ons. Wij doen geen gekke dingen en als spelers willen vertrekken, zoals Mané die naar Bayern München ging, houden wij ze niet tegen. Dit is uiteindelijk een vrije wereld en in het geval van Mané was die transfer niet onlogisch: hij speelde zeven seizoenen in Liverpool en had behoefte aan andere lucht.

‘Wij zetten vooral in op jonge spelers die we willen laten doorstromen. Dat is niet eenvoudig op ons niveau. We willen de beste jongeren wel behouden, ook al komen ze weinig aan spelen toe. Daarom geven we ze de kans met de A-kern mee te trainen. Dat geeft hen toch een vorm van rust.’

U hebt vorig seizoen voor het einde van de competitie uw contract tot 2026 verlengd. Nadien greep Liverpool naast de titel en verloor het de finale van de Champions League. Dacht u toen nog steeds: het is goed dat ik heb bijgetekend?

Klopp: ‘Ik vond het belangrijk dat de spelers weten waarom ik blijf: omdat ik erbij wil zijn als de ploeg zich verder ontwikkelt. Ik heb niet het gevoel dat wij al klaar zijn. Indien dat wel zo zou zijn, dan had ik nooit bijgetekend. Ik wil gewoon van nabij meemaken welke stappen deze ploeg nog gaat zetten, hoe de jongeren door de routiniers steeds beter geïntegreerd worden. Waartoe dit leidt, dat weet geen mens. Misschien winnen we dit seizoen helemaal niets. Het probleem van deze job is dat we beslissingen moeten nemen voor we weten of ze wel zullen functioneren. Toch ben ik ervan overtuigd dat FC Liverpool nog kan groeien. En zoals gezegd: daar wil ik bij zijn.’

Jürgen Klopp: ‘Ik ben ervan overtuigd dat Liverpool nog kan groeien. En daar wil ik bij zijn.’ © GETTY

Geblokkeerde krediekaart

Kan u nagaan hoe FC Barcelona opereert?

Klopp: ‘Nee. Ik ben geen financiële expert. Alleen is het zo dat ik geen geld uitgeef als ik geen geld heb. Mijn kredietkaart is al twee keer geblokkeerd, al is dat gelukkig een tijd geleden. Ik wil het niet meer meemaken. Ik bekijk Barcelona als een neutrale voetbalfan, ik begrijp het allemaal niet. Ze speelden schitterend voetbal en ik hoop dat ze weer dat niveau halen. Maar de enige club die ik ken en die het stadion en andere rechten vooraf verkocht is Borussia Dortmund. Dan moest Hans-Joachim Watzke als bestuurder komen om het allemaal in de laatste seconde te redden. Ik weet niet of er in Barcelona iemand als Watzke is.’

U werkt bij FC Liverpool met een inworpspecialist en neurowetenschappers. Het gaat er daarbij om de hersenen te trainen. Bent u moedig of leergierig?

Klopp: ‘Eerder leergierig. Ik ben er altijd al van uitgegaan dat wij in het voetbal niet al onze mogelijkheden benutten. Niet als mens en niet als voetballer. Hoeveel procent van onze hersenen gebruiken wij eigenlijk? Wellicht niet zo heel veel.’

U werkt in dat verband samen met twee landgenoten, Niklas Häusler en Patrick Häntschke. Alleen wie iets nieuws wil proberen kan tot innovaties komen, zeggen zij.

Klopp: ‘Dat is zo. Ik wil gewoon met sluwere mensen werken die mij nieuwe wegen tonen. Op dit moment spreken we veel over standaardsituaties. Waartoe dat leidt, dat moeten we afwachten. Maar het gaat hierom: hoe kunnen wij ons potentieel beter benutten? Bij standaardsituaties horen wij in Europa bij de beste ploegen. Je merkt ook dat de spelers openstaan voor de dingen die hen aangereikt worden. Alleen moet je zoiets als club op lange termijn zien.

Er zijn grote sportfederaties, zoals de NFL of NBA, die verschillende maanden pauzeren. Daar wordt veel meer geld omgezet dan in het voetbal.’ Jürgen Klopp

‘Je weet hoe het gaat in het voetbal: als je drie keer na elkaar verliest mag de trainer opstappen en wordt alles omgegooid. Om met dat soort nieuwe dingen op lange termijn te werken heb je in een club stabiliteit nodig. Alleen dan kan je aan zo’n project beginnen. Mij interesseren standaardsituaties enorm. Het gaat er niet alleen om wie ze uitvoert, maar ook om wat de looplijnen zijn. Wie komt van waar? Wie trapt een hoekschop? Dat is allemaal heel spannend.’

De focus die Liverpool op standaardsituaties legt bleek in de bekerfinale tegen Chelsea die met strafschoppen werd gewonnen nadat eerder ook al de Ligabeker met penalty’s werd beslist.

Klopp: ‘En waarin spelers die normaal geen strafschop nemen, dat nu wel deden. Zoals Virgil van Dijk. Chelsea doet die hersentraining niet. In de finale van de Ligabeker zetten zij tien strafschoppen om. Wij benutten elf penalty’s.’

Heeft FC Liverpool een voorsprong door onderzoek te gebruiken?

Klopp: ‘De statistische cijfers bij standaardsituaties zijn indrukwekkend. Geen club in Engeland scoort meer na een hoekschop dan wij. We merken dat we in die onderdelen beter zijn geworden. Ook bij inworpen. Alleen weten de andere ploegen dat natuurlijk ook. Bij inworpen wordt anders tegen ons verdedigd.

‘Je moet altijd proberen de volgende stap te zetten. Qua voeding bijvoorbeeld. Wij proberen ook op dat vlak een en ander beter te begrijpen. En als we het hebben begrepen, dan proberen we het ook in de praktijk om te zetten. Het helpt allemaal om ons verder te ontwikkelen.’