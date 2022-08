Kopzorgen bij Chelsea: kunnen de Blues een tegenvallende zomer doen vergeten?

Toen Thomas Tuchel Chelsea na een half jaar naar de Champions League-zege leidde, heerste euforie op Stamford Bridge. Sindsdien volgde een moeizaam tweede seizoen onder de Duitser, een chaotische overname en een lastige transferzomer.

We schrijven augustus 2021, Romelu Lukaku deelt op zijn sociale media een video van een tienerversie van zichzelf die praat over wat Chelsea voor hem betekent. De jonge Lukaku trekt in de video naar Stamford Bridge en is totaal overweldigd. Het narratief lijkt geschreven. De verloren zoon keert op het top van zijn kunnen terug naar de club van zijn hart om de Premier League titel eindelijk nog eens naar Londen te halen.

Een jaar later zit Lukaku terug bij Inter, zonder dat hij een trofee won bij The Blues en met een besmeurde reputatie te danken aan een controversieel interview in november 2021 met Sky Sport Italia. Het is illustratief voor hoe de zaken vorig seizoen niet altijd liepen zoals verhoopt voor Chelsea. Na een goede start kende het een terugval en eindigde het op een teleurstellende derde plaars. Te goed voor de rest, niet goed genoeg voor Liverpool en City. In de Champions League strandde het in de kwartfinale tegen een uitgekookt Real Madrid en het verloor twee bekerfinales met het kleinste verschil.

Het noodlot

Maar een moeizaam seizoen en een teleurstellende transfer zijn niet onoverkomelijk. Pas in februari 2022 sloeg het noodlot werkelijk toe op Stamford Bridge. U weet ondertussen wel waarom Russisch oligarch Roman Abramovic zich genoodzaakt zag om de club te verkopen. Daags nadat hij Chelsea in de vitrine had geplaatst, werden zijn activa bevroren door de Britse regering. Plots moest Chelsea met beperkte financiële middelen het seizoen uitdoen, wat uiteraard voor onrust zorgde.

De overname van Chelsea moest plots snel afgehandeld worden nadat Abramovic de club bijna twee decennia naar zijn hand had gezet. Dat verliep aanvankelijk niet zo vlot. Pas na maanden van geruchten waarbij ook Ineos-eigenaar Jim Ratcliffe serieus interesse toonde, werd op 30 mei de verkoop aan een consortium onder leiding van de Amerikaan Todd Boehly, onder meer ook mede-eigenaar van Los Angeles Dodgers en LA Laker, gefinaliseerd.

Nieuwe baas Boehly haalde nog niet al te veel plezier uit zijn nieuwe speeltje. © GETTY

Dat het Boehly niet aan financiële middelen ontbreekt, is duidelijk. Op dat vlak zal het verschil met Abramovic zeker niet groot zijn. Maar het feit dat een eigenaar die met de club vijf titels en twee Champions Leagues won door geopolitieke schokgolven buitenspel werd gezet, zal hoe dan ook een immense impact hebben gehad in West-Londen. Bovendien bewees Abramovic dat hij naast financiële middelen ook een goede neus voor zaken en voetbal had via zijn rechterhand Marina Granovskaia. Hij reeg de succesvolle transfers aan elkaar en haalde zelden geld uit Chelsea, wat de club stabiele financiële fundamenten gaf. Dat betekende dat Chelsea van een relatief bescheiden club evolueerde naar een ploeg uit de Grote Zes die de Premier League domineerde. Het valt nog te bezien of de nieuwe Amerikanen diezelfde finesse in transfers aan de dag kan leggen.

Transferrivaliteit

Van de eerste transferzomer onder leiding van Boehly werd veel verwacht. De fans hoopten dat de nieuwe eigenaar zich onmiddellijk zou laten gelden met enkele straffe aankopen. Dat leek ook Boehly zijn idee, maar dat leek moeilijker dan verwacht. Ten eerste verloor Chelsea zowel Antonio Rüdiger en Andreas Christensen transfervrij aan respectievelijk Real Madrid en Barcelona. Vooral het vertrek van Rüdiger was een bittere pil om te slikken.

Daarbovenop ontstond er deze zomer schijnbaar een nieuwe rivaliteit tussen Chelsea en het transferzieke FC Barcelona. Niet alleen verloor Chelsea Christensen aan de Blaugrana, telkens als bekend werd dat The Blues serieuze interesse hadden in een speler ging Barcelona er mee aan de haal.

Chelsea leek dicht te staan bij Raphinha maar die koos uiteindelijk zelf voor Barcelona. Ousmane Dembele was einde contract en leek Barcelona te gaan verlaten maar toen Chelsea interesse toonde verlengde hij dan toch. Hetzelfde gebeurde uiteindelijk ook nog bij Jules Koundé. Al deze spelers hadden ongetwijfeld veel speelminuten gekregen bij Chelsea, maar kozen ervoor om naar Spanje te trekken of er te blijven. Zo werd op het internet luidkeels gelachen met de vele mislukte pogingen van The Blues om spelers vast te leggen.

Niet dat Chelsea niemand heeft kunnen kopen. Met Raheem Sterling, Marc Cucurella en Kalidou Koulibaly werden namen gehaald voor enorm veel geld. Met nog een week te gaan op de transfermarkt kan Chelsea daar nog spelers aan toevoegen, de transferperiode is dus niet noodzakelijk een flop. Toch zullen de tijd en de energie die de vele mislukte deals gekost hebben Chelsea pijn doen en een zure nasmaak geven.

Moeilijke start

Al die extrasportieve stresstests worden snel vergeten als de prestaties op het veld goed zijn, maar Chelsea toonde zich deze seizoenstart op het veld vooral instabiel. Na een overwinning op de openingsspeeldag werd een goede prestatie tegen rivaal Tottenham overschaduwd door een late tegentreffer en het balorige gedrag van coach Thomas Tuchel. De Duitse trainer werd beboet voor zijn capriolen aan de zijlijn en zijn opmerkingen over de arbitrage tegen de pers.

Een 4 op 6 is acceptabel. Maar wat Chelsea de week daarna liet zien tegen Leeds United is dat absoluut niet. Tegen een immer enthousiast Leeds verloren de Blues de pedalen volledig. Doelman Edouard Mendy, niet meer de stabiele factor van het eerste Tucheljaar, verloor knullig de bal aan de vlijtige Brenden Aaronson die de 1-0 op het bord zette. Rodrigo maakte er kort daarop 2-0 van. Na de rust probeerde Chelsea Leeds te raken met een nieuw tactisch plan maar het mocht niet baten. Leeds kwam na 70 minuten op 3-0 en kort voor tijd pakte nieuwe aanwinst Koulibaly nog rood. Een dramatische prestatie, zo bevestigde ook Tuchel achteraf.

Zo lijkt Chelsea aan het begin van een onvoorspelbaar seizoen te staan. Momenteel valt niet te zeggen wat de reactie van Tuchel en zijn spelers zal zijn op de problemen op en naast het veld. Dit weekend kan Chelsea tegen Leicester alvast zijn wanprestatie proberen door te spoelen. Maar we vermoeden dat Tuchel toch nog eens vriendelijk om versterkingen zal vragen bij de nieuwe suikeroom.