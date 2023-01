Leandro Trossard heeft toptransfer richting Arsenal te pakken

Leandro Trossard heeft zijn droomtransfer te pakken. De 28-jarige Rode Duivel verlaat Premier League-club Brighton & Hove Albion voor reeksgenoot en competitieleider Arsenal, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

In het Emirates Stadium ondertekende de winger “een langdurig contract”. Hij krijgt er rugnummer 19 en de club hoopt hem speelgerechtigd te krijgen voor de clash van zondag met Manchester United. Met de overgang zou een totaalbedrag – inclusief bonussen – van zowat 30 miljoen euro gemoeid zijn.

“Leandro is een veelzijdige speler die technisch sterk is”, vertelt coach Mikel Arteta. “Hij is intelligent en heeft heel wat ervaring in de Premier League en op het internationale niveau. Hij is een versterking voor ons team, in het tweede deel van dit seizoen. We kijken ernaar uit met hem te werken.”

De Limburger was bezig aan zijn vierde seizoen bij The Seagulls en voor zijn vertrek met de Rode Duivels richting het WK in Qatar was dat zijn beste tot dusver, met zeven doelpunten en drie assists in zeventien duels voor Brighton, dat dit seizoen boven de verwachtingen presteert. Zo goed zelfs dat het coach Graham Potter al snel richting het krasselende Chelsea zag vertrekken.

Enter Roberto De Zerbi en met die coach doken er de voorbije weken plots strubbelingen op. In die mate zelfs dat Trossard in 2023 geen speelminuten meer kreeg bij Brighton. Op 3 januari viel hij tegen Everton plots naast de basis, in de FA Cup tegen Middlesbrough en later in de competitiewedstrijd tegen Liverpool behoorde hij zelfs niet meer tot de selectie.

“Na het WK was er op training een woordenwisseling tussen Leandro en een andere speler”, vertelt zijn manager Josy Comhair bij Sky Sports. “Sindsdien heeft de coach niet meer met Leandro gesproken. Tegen Everton zat hij plots op de bank en mocht hij niet invallen. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Liverpool sukkelde Leandro met kuitproblemen. In overleg met de medische staff staakte hij dan ook de training. Nadien ontdekte Leandro dat hij apart moest trainen. Vorige maandag vertelde de coach plots dat hij Leandro niet meer wou zien. Daarnaast heeft de coach meermaals aangegeven dat een transfer de beste oplossing voor iedereen zou zijn.”

Ook contractbeslommeringen speelden een rol bij het vertrek. Trossards contract bij Brighton zou eind dit seizoen aflopen, maar de club activeerde een clausule voor een verlengd verblijf van één seizoen. “Voordat Leandro vertrok naar Qatar, was het de intentie van de club om het contract te verlengen”, klinkt het. “Die verlenging kwam er niet omdat beide partijen niet tot een akkoord kwamen. Leandro heeft daarna laten weten dat hij klaar is voor de volgende stap in zijn carrière.”

En dat is een carrière die via een uitgekiend stappenplan verloopt. Het Genkse jeugdproduct werd in België achtereenvolgens uitgeleend aan Lommel United, Westerlo, opnieuw Lommel United en tot slot Oud-Heverlee Leuven om ervaring op te doen. Vanaf het seizoen 2016-2017 kwam Trossard zo in de Genkse hoofdmacht terecht. Het leverde hem de landstitel, wat later een miljoenentransfer richting Engeland en een stek bij de Rode Duivels op.

Op 5 september 2020 vierde hij zijn debuut in en tegen Denemarken (0-2). Voor EURO 2020 zat hij in de 26-koppige selectie, maar speelde hij uiteindelijk enkel in de laatste groepswedstrijd tegen Finland. Op het WK van eind vorig jaar zagen velen hem al in de basis in de plaats van Eden Hazard, maar uiteindelijk gaf toenmalig bondscoach Roberto Martinez toch weer de voorkeur aan zijn aanvoerder, die intussen gestopt is als international. Enkel in het slotduel van de groepsfase tegen Kroatië stond de Limburger aan de aftrap, in de vorige twee duels tegen Canada en Marokko had hij vrede moeten nemen met een invalbeurt. In totaal staan er bij de start van het nieuwe jaar 24 caps (5 doelpunten) achter zijn naam.

Richting het EK van 2024 zal Trossard wellicht heel dicht bij een basisplaats aanleunen. Op voorwaarde dat hij voldoende speelt bij het sterrenensemble van Arsenal, waar hij ploegmaat wordt van Albert Sambi Lokonga. De voormalige Anderlecht-middenvelder moet zich dit seizoen neerleggen bij een rol als invaller. Op links zal Trossard de concurrentiestrijd moeten aangaan met Gabriel Martinelli, een 21-jarige Braziliaanse international.