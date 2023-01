Martin Ødegaard: hoe de tienerhype een van de beste spelers van de Premier League werd

Na jaren schaven, kijken en leren heeft Martin Ødegaard in Londen het voetbalgeluk gevonden. Als tovenaar in het Emirates Stadium is hij de verpersoonlijking van de terugkeer van Arsenal aan de (wereld)top.

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)

Het is binnenkort negen jaar geleden dat hij als prof debuteerde. Martin Ødegaard was 15 jaar en 117 dagen oud toen hij op 13 april 2014 zijn opwachting maakte op het hoogste Noorse niveau. In zijn geboortestad Drammen was hij toen al een beroemdheid. Bij zijn club Strømsgodset wisten ze dat ze de middenvelder snel kwijt zouden zijn zodra hij wedstrijden zou gaan spelen. Hij was veel te goed. Niet voorzien was dat hij vijf maanden later als basisspeler zou starten in de nationale ploeg en als vijftienjarige kon kiezen uit de Spaanse en Engelse top.

Samen met zijn vader trok hij door Europa om een volgende bestemming uit te kiezen. Hij ging onder meer langs bij Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Arsenal en Barcelona voordat hij koos voor Real Madrid. Als Ødegaards naam werd genoemd, dan ging het over de Noorse Messi. Het ging zo snel met hem, dat hij vergat dat hij pas vijftien jaar was. ‘Destijds stond ik er niet echt bij stil’, bekende Ødegaard een paar weken geleden in gesprek met de Noorse publieke omroep. ‘Alles gebeurde gewoon. Het ging heel snel, ik leefde de droom en genoot ervan. Nu ik erop terugkijk, was het verschrikkelijk. Er zijn dingen waarvan ik niet helemaal begrijp hoe ik ermee ben omgegaan.’

In Noord-Londen heeft hij de rust gevonden waarnaar hij verlangde. Een plek waar hij als voetballer tot volle wasdom kon komen. Na zes intensieve jaren als contractspeler van Real Madrid zocht hij naar een trainer en een club die hem konden prikkelen de volgende fase van zijn ontwikkeling in te gaan. Precies twee jaar geleden maakte hij zijn debuut voor Arsenal tegen Manchester United. Hij was ambitieus, hongerig en wilde op zijn eigen tempo beter worden. Ødegaard had het gevoel dat met hij Mikel Arteta een coach had getroffen die begreep hoe hij het spel zag. Die net zo’n detailfreak en voetbalnerd was als hij en met wie hij vanaf het begin een klik voelde.

Maestro

Vorige maand vierde de Noor zijn 24ste verjaardag. Hij is aanvoerder van The Gunners en de Noorse nationale ploeg. Volgens zijn trainer heeft hij de kwaliteiten net zo goed te worden als Kevin De Bruyne. Arteta zei erbij dat Ødegaard nog groeimarge heeft en zeker zo ver nog niet is als de Belg. Hij is dan ook zeven jaar jonger. Soms is het goed de ontwikkeling van spelers in perspectief te plaatsen. Luka Modric was 27 toen hij in 2012 van Tottenham Hotspur naar Real Madrid vertrok. Kijk je op die manier naar de verrichtingen van de Arsenal-middenvelder, dan wacht hem een boeiende toekomst. Hij heeft alles om een van de maestro’s van het internationale voetbal te worden. Zeker als hij nog meer zijn stempel kan drukken bij een ploeg die dit seizoen meedoet om de titel.

© GETTY

Voor Ødegaard is Arsenal de ultieme springplank naar de absolute top. In Noord-Londen kan hij de wereldspeler worden die de topscouts in hem zagen toen hij vijftien was. Hijzelf realiseert zich dat als geen ander en weet dat hij niet te vroeg bij Arsenal moet vertrekken.

Ten opzichte van vorig seizoen is zijn vooruitgang spectaculair. Een van de uitdagingen was om beslissender te worden op het veld. Dat heeft geresulteerd in nu al acht goals en vijf assists halverwege de competitie. Afgelopen jaargang scoorde hij zeven keer en gaf hij vier assists, maar dat was de balans na 36 Premier League-duels. Arteta is tevreden over zijn rijpingsproces als aanvallende middenvelder en aanvoerder.

Leider

Ødegaard is geen grote prater en gold voorheen als een verlegen persoonlijkheid, maar leiderschap zit niet alleen in gebaren en woorden. De middenvelder neemt zijn verantwoordelijk op het veld. Hij is een speler die het werk van zijn ploeggenoten makkelijker maakt door aanspeelbaar te zijn, passes uit te stellen of niet te geven, net zolang tot hij de beste oplossing heeft gevonden. Ødegaard heeft geleerd hoe hij zijn kwaliteiten kan gebruiken om wedstrijden te winnen.

© GETTY

Arsène Wenger was een van de bewonderaars die hem als vijftienjarige wilde hebben. Op Boxing Day zat de 73-jarige Fransman voor het eerst sinds zijn vertrek in 2018 weer eens in het Emirates Stadium. Hij zag Ødegaard uitblinken met twee assists en sprak daarna met de Noorse tv-zender TV2. ‘De manier waarop hij het spel analyseert, dat deed hij ook als vijftienjarige’, zei Wenger over hem. ‘Ik maakte me zorgen om Martin. Ik denk dat hij zijn creatieve instelling een beetje kwijt was. Bij Arsenal heeft hij zijn creativiteit teruggevonden. Hij speelt ongelooflijk goed en beheerst alles in het spel. Hij is compleet. Ik vind hem in alle opzichten top. Defensief en offensief. Hij neemt beslissingen snel, en altijd optimaal. Ik ben gek op hem en de manier waarop hij voetbal er zo gemakkelijk uit laat zien.’

De voorbije periode heeft Ødegaard tijd en energie gestoken in beslissender worden in en rond het zestienmetergebied. Van nature is de middenvelder meer een verbindingsspeler dan een afmaker. Dit seizoen behoort hij tot de topscorers van Arsenal. ‘Natuurlijk is het gaaf om een paar goals te maken’, concludeerde hij in het kerstinterview met de Noorse publieke omroep. ‘Ik heb het er al een tijdje over dat dat een onderdeel is waarin ik nog beter wil worden. Doelpunten en assists zijn twee dingen waarop je wordt afgerekend in mijn rol. De reden dat ik nu vaker scoor, is dat ik veel beter ben geworden in het op de juiste manier in het strafschopgebied komen. Sommige van de goals die ik heb gemaakt, waren relatief eenvoudig. Dat is waarop ik me heb geconcentreerd en veel met de coaches over heb gesproken. Ik heb veel clips bekeken en eraan gewerkt op het veld.’