Manchester City moet vrezen voor sancties voor het niet nakomen van het financieel reglement van de Premier League. De club werd door de Premier League na een klacht doorverwezen naar een onafhankelijke commissie, die de zaak verder zal onderzoeken. De Premier League bevestigde het nieuws maandag, eerder verscheen het al in verschillende Britse media.

De vermeende inbreuken, meer dan 100 in totaal, vonden plaats in de periode tussen 2009 en 2018. Als City schuldig wordt bevonden, dreigt een puntenaftrek, en in het slechtste geval uitsluiting uit de Premier League.

De club van spelmaker Kevin De Bruyne heeft volgens de Premier League onder meer onvoldoende informatie verstrekt over de financiële positie van de club. Er ontbreken gegevens over (sponsor)inkomsten, bedrijfskosten en partners. De club zou niet in orde zijn geweest met de Financial Fair Play-regels tussen 2013 en 2017.

Ook is er onduidelijkheid over het contract van Roberto Mancini, de hoofdcoach van de Citizens tussen 2009 en 2013, en verschillende spelerscontracten, tussen 2011 en 2016. Mancini is momenteel bondscoach van Italië.

Manchester City werd in 2020 al eens voor twee jaar geschorst van Europees voetbal door de UEFA, destijds voor financiële inbreuken tussen 2012 en 2016. De club trok toen naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) en haalde daar haar gelijk.

De Citizens verloren zondag in de Premier League met 1-0 bij Tottenham. City kon zo niet profiteren van de uitschuiver van koploper Arsenal, zaterdag bij Everton (1-0). In de tussenstand is het verschil tussen de nummers een en twee vijf punten. Arsenal heeft ook nog een wedstrijd te goed.