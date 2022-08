Newcastle United haalt eerste keer zwaar uit: Isak komt voor 70 miljoen euro naar Premier League

Het ambitieuze Newcastle heeft zich versterkt met de Zweedse international Alexander Isak. De 22-jarige spits komt over van het Spaanse Real Sociedad, waar hij de voorbije seizoenen ploegmaat was van Adnan Januzaj, zo maakte de club vrijdag bekend.

De contractduur en transfersom worden geheim gehouden, maar volgens Britse media zouden The Magpies liefst 70 miljoen euro op tafel gelegd hebben, een clubrecord. De club is dan ook in handen van een kapitaalkrachtig Saudisch investeringsfonds en wil zo snel mogelijk meedoen voor de prijzen in de Premier League.