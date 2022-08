Officieel: Braziliaan Antony verlaat Ajax voor recordbedrag voor Manchester United

De Braziliaanse international Antony verlaat de Nederlandse landskampioen Ajax voor een recordbedrag van 95 miljoen euro, dat via variabelen nog kan oplopen tot 100 miljoen euro, voor Manchester United, zo maakte de club dinsdag bekend.

Het is daarmee de duurste transfer ooit voor een Nederlandse club. Ajax verkocht drie jaar geleden Frenkie de Jong voor maximaal 86 miljoen euro aan FC Barcelona. Met minstens 95 miljoen euro is hij wereldwijd veruit de duurste transfer van deze zomermercato. Eerder legde Champions Leaguewinnaar Real Madrid 80 miljoen euro op tafel om Aurélien Tchouameni los te weken bij het AS Monaco van Philippe Clement. Antony, die bij Ajax nog drie jaar onder contract lag, drong al langer aan op een transfer en werd afgelopen weekend nog uit de selectie van de Amsterdammers gelaten.

De 22-jarige Antony speelde twee jaar voor Ajax, dat hem in 2020 overnam van São Paulo. In 82 wedstrijden maakte de Braziliaanse international 24 doelpunten. Antony werd met de Amsterdammers twee keer landskampioen.

In Manchester vindt hij zijn ex-coach Erik ten Hag terug. De Mancunians waren met twee nederlagen op rij aan het nieuwe seizoen begonnen, maar twee opeenvolgende zeges deden hen weer stijgen naar de achtste stek in de Premier League.