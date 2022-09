Premier League rondt de kaap van 2 miljard: de zotte Engelse transfermarkt in cijfers

Voor het eerst in de geschiedenis gaf een voetbalcompetitie meer dan 2 miljard euro uit aan nieuwe spelers. Van de coronacrisis en de financiële gevolgen is dus niets meer te merken over het Kanaal. Een overzicht in enkele opvallende cijfers.

500

Zoveel (in miljoen euro) is het verschil met het vorige record, dat met andere woorden verpulverd werd. In 2017 kwam de Premier League nog uit op 1,7 miljard euro dat het spendeerde aan nieuwkomers. Dit seizoen gaf het maar liefst 2,2 miljard uit. Hou je vast, dat is meer dan de uitgaven van de Bundesliga (484), Serie A (750) en La Liga (505) samen. Ter vergelijking: de Jupiler Pro League kwam de voorbije maanden uit op 114 miljoen euro en staat daarmee wereldwijd op een achtste plaats.

280

Nieuwe baas, nieuwe regels en vooral een nieuwe geldinjectie. Chelsea mocht dat aan den lijve ondervinden nadat het sinds eind vorig seizoen in handen is van Todd Boehly. De Amerikaanse investeerder wilde zich meteen laten gelden bij de Blues en gaf maar liefst 280 miljoen euro uit aan acht transfers deze zomer. Daarmee is Chelsea de club die het meest spendeerde aan nieuwkomers de voorbije maanden wereldwijd. De duurste vogel van het pak was Wesley Fofana die Leicester op de slotdag van de mercato voor 80 miljoen euro verliet voor een verblijf in West-Londen.

Het is evenwel geen record dat Chelsea vestigde. Real Madrid liet in 2019 338 miljoen euro noteren, met toen onder meer zowat 115 miljoen euro voor Eden Hazard.

Wesley Fofana werd de duurste transfer deze zomer bij Chelsea. © GETTY

12

Zoveel van de 20 clubs die wereldwijd het meest uitgaven deze zomer kwamen uit de Premier League. Meer nog, in de top tien staan er met Bayern, Barcelona en PSG slechts drie niet-Engelse teams. Aanvoerder van het klassement is dus Chelsea, gevolgd door Manchester United – dat met 238 miljoen euro een clubrecord vestigde – en verrassend genoeg West Ham. De Hammers gaven 182 miljoen euro uit aan acht nieuwkomers. Lucas Paquetá, de man die Vanaken weghield uit de Premier League, was de grote slokop met ongeveer 45 miljoen euro.

95

Zoveel miljoen plus nog enkele bonussen betaalde Manchester United aan Ajax voor de diensten van de Braziliaan Antony. Daarmee werd hij de duurste speler van deze zomer wereldwijd. Het is vanzelfsprekend ook een record in de Eredivisie, maar niet in de Premier League. In 2021 gaf Man. City namelijk 115 miljoen euro uit aan Aston Villaspeler Jack Grealish.

21

Zoveel spelers trok Nottingham Forest deze zomer aan. De topclub van weleer promoveerde vorig seizoen naar de hoogste Engelse klasse via de play-offs en wil dit seizoen koste wat kost daar blijven. En daar had het dus heel wat miljoenen voor veil, 161 om precies te zijn. De grootste transfer bij de The Tricky Trees was Morgan Gibbs-White die overkwam van Wolverhampton. Verder werden onder meer ook Rode Duivel Orel Mangala en oude bekenden Taiwo Awoniyi en Emmanuel Dennis naar City Ground gehaald.

Tegenover de vele inkomende transfers stonden er de afgelopen maanden ook heel wat uitgaande bij Forest. 17 spelers mochten andere oorden opzoeken, maar in totaal leverden ze maar 7 miljoen euro op…

© GETTY

884

De Premier League gaf niet alleen veel uit aan spelers, het incasseerde ook een aardig bedrag tijdens deze zomermercato. In totaal 884 miljoen euro. En, jawel, ook in dat klassement staat de meest gemediatiseerde voetbalcompetitie ter wereld op nummer 1, gevolgd door de Serie A (+745) en de Ligue 1 (+596). De Premier League maakte zo wel enorm veel verlies – 1,36 miljard om precies te zijn – terwijl nagenoeg alle andere competities winst maakten in juli en augustus.