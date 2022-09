Premier League stelt alle matchen van dit weekend uit na overlijden Elizabeth II

Uit respect voor de overleden Britse koningin Elizabeth II worden alle Premier League-wedstrijden van komend weekend uitgesteld. Dat heeft de Premier League vrijdag bekendgemaakt.

‘Om haar buitengewonen leven en bijdrage aan de natie te eren, en als teken van respect, wordt de speelronde van dit weekend in de Premier League uitgesteld. Dat geldt ook voor de wedstrijd van maandagavond (Leeds United-Nottingham Forrest)’, zo klinkt het in een persbericht.

‘Wij en onze clubs willen hulde brengen aan de lange en standvastige dienst aan ons land vanwege Hare Majesteit’, verklaart Richard Masters, algemeen directeur van de Premier League. ‘Als onze langstzittende vorst is ze een inspiratie geweest. Ze laat een ongelooflijke erfenis na van een leven vol toewijding. Dit is een enorm verdrietige tijd, niet alleen voor de natie maar ook voor de miljoenen mensen over de hele wereld die haar bewonderden, en we rouwen samen met iedereen om haar heengaan.’

Wat het Premier League-speelschema tijdens de periode van nationale rouw betreft, zullen er nog updates volgen.

Ook in de English Football League (de drie reeksen onder de hoogste afdeling) wordt er dit weekend niet gevoetbald.

Volgens het officieel advies van de regering is het annuleren van (sport)evenementen niet verplicht tijdens de periode van nationale rouw. Sportinstanties kunnen dus zelf de knoop doorhakken.