Rode Duivels Next Gen: Amadou Onana, nu al de leider van Everton

Iedere week lichten we een jonge Belg uit die van zich laat horen op de Europese velden. Vandaag: Amadou Onana, de man die de bank van Lille verliet voor een basisplaats in de Premier League bij Everton. Is het WK in Qatar de volgende stap?

‘Romelu Lukaku, Marouane Fellaini en Kevin Mirallas hebben hier een mooie Belgische traditie gestart, waarom zou ik die niet kunnen verderzetten’, was Amadou Onana zelfzeker bij zijn eerste interview voor de sociale media van zijn nieuwe club Everton. De kapitein van de Belgische beloften had net de overstap gemaakt van Lille voor een bedrag van 40 miljoen euro. Enorm veel voor niet eens een titularis bij Lille, waar hij nog maar één seizoen speelde. De carrière van Onana zit met andere woorden in de lift en dat zal de Premier League geweten hebben.

De transferzomer van Everton was er eentje waarin op elke cent gekeken werd. Eerst moest het een heel aantal spelers verkopen vooraleer het kon kijken naar inkomende spelers. Het is dus des te opvallender dat in die sfeer de Toffees zowaar 40 miljoen euro neerlegden voor een relatief onbekende Belg die nog maar één cap bij de Rode Duivels achter zijn naam heeft staan. Het toont dat de club, met coach Frank Lampard voorop, enorm veel vertrouwen heeft in Onana. Hij was hét transferdoel van deze zomer.

Meer box-to-box

Toch zag het er nog even naar uit dat hij voor West Ham zou kiezen, maar na telefoontjes met Romelu Lukaku en bondscoach Roberto Martínez koos Onana toch voor een verblijf in Goodison Park. Daar zou hij meer speelkansen krijgen, klonk het. En daarin vergiste de jonge Rode Duivel zich niet. Lampard zag in Onana namelijk een belangrijke schakel op zijn nieuwe middenveld, want de driehoek Doucouré-Davies-Iwobi werkte niet tijdens de voorbereiding.

© GETTY

Na twee invalbeurten – waarvan zijn debuut tegen Aston Villa dat met een cruciaal foutje en een assist voor de gelijkmaker niet onopgemerkt voorbijging – startte hij voor de eerste keer in de basis in de Carabao Cup tegen Fleetwood Town. Daarna ging hij niet meer uit de ploeg, waar hij steeds werd uitgespeeld als verdedigende middenvelder. Niet de plaats waar Lampard hem ziet doorgroeien. De Chelsealegende ziet in Onana een echte box-to-boxspeler. ‘Ik moet inderdaad meer naar voren trekken van Lampard. Hij denkt dat ik beslissender kan zijn met mijn uitstekende techniek’, vertelde hij in Extra Time. Om Onana wat meer te ontlasten van zijn verdedigende taken, werd daarom nog Idrissa Gueye teruggehaald naar het blauwe deel van Liverpool.

Masterclass tegen Liverpool

Maar ook als verdedigende middenvelder kan Onana schitteren, zo liet hij blijken tegen Liverpool afgelopen weekend in de Merseyside Derby. De jonge Belg gaf tegen de Reds zijn visitekaartje af en was uitmuntend. Onana tekende voor de meeste gewonnen duels (11), meeste balrecuperaties (8), meeste tackles (7), meeste luchtduels gewonnen (3) en het beste passpercentage van iedereen op het veld (88%). Met zijn drive was hij ook aanvallend van onschatbare waarde en bijna onnavolgbaar. Virgil van Dijk moest zelfs een smerige tackle bovenhalen om de jonge Belg het zwijgen op te leggen. Een rode kaart zou meer dan terecht geweest zijn, maar het werd onbegrijpelijk geel.

VVD = Videoref Vergeet Donkerrood? De discussie start hier! 😱🦶 pic.twitter.com/bSywlxlMTm — Play Sports (@playsports) September 3, 2022

Onana drukte zijn stempel al op dit Everton, is nu al de leider van de ploeg en speelde zich in geen tijd in de harten van de supporters. De club lanceerde bijvoorbeeld een poll op haar sociale media met de vraag wie de beste transfer van de zomer was. In de reacties las je bijna uitsluitend de naam van de jonge Belg. Op de vraag of hij de Belgische traditie kan verderzetten, zeggen wij volmondig ja. Maar levert het hem ook een plekje op in de WK-selectie van de Rode Duivels voor Qatar?