Roméo Lavia ziet coach Ralph Hasenhüttl vertrekken bij Southampton

Ralph Hasenhüttl is niet langer de coach van Southampton. Dat heeft de Engelse club, die in de onderste regionen van de Premier League kampeert, maandag bevestigd.

Southampton beleeft erg wisselvallige eerste maanden van het seizoen en telt na veertien wedstrijden amper twaalf punten, waarmee het op de achttiende plaats staat. Alleen Wolverhampton en Nottingham Forest doen met tien punten slechter. Southampton verloor zondag met 1-4 thuis stevig van Newcastle en dat bleek de druppel voor Hasenhüttl.

De 55-jarige Oostenrijker stond sinds december 2018 aan het hoofd van Southampton. “Hasenhüttl vertrekt na een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de club, waarbij hij getuige was van enkele memorabele resultaten en ook een sleutelrol heeft gespeeld in de ontwikkeling van onze clubinfrastructuur, identiteit en spelersploeg”, aldus de club van de jonge Belg Roméo Lavia in een verklaring. ‘We geloven echter dat het nu een geschikt moment is om een verandering door te voeren.’

De Spaanse assistent Ruben Selles zal de ploeg als interim leiden voor de wedstrijd van woensdagavond in de League Cup tegen Sheffield Wednesday uit de League One (derde klasse). De club zal ‘op het gepaste moment’ een permanente vervanger aankondigen.