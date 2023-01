Staat Tielemans voor wintertransfer? ‘Club moet spelers verkopen die niet willen blijven’

Als het van coach Brendan Rodgers afhangt, vertrekt Youri Tielemans deze maand nog bij Leicester. Dat maakte hij donderdag niet al te subtiel duidelijk, al ging het niet enkel over de Rode Duivel.

Youri Tielemans begon vorige zomer aan zijn vierde seizoen bij Leicester, waar hij in die periode uitgroeide tot een van de sterren en zelfs iconen door met de Foxes in 2021 de FA Cup pakte. Op zijn 25ste lijkt Tielemans echter al een hele tijd klaar voor een stap hogerop, zeker nu de Engelse kampioen van 2016 niet meer meedoet voor Europees voetbal en zelfs moet strijden tegen degradatie.

Die transfer lijkt er dit seizoen van te komen. Het contract van de Rode Duivel eindigt na dit seizoen en hij liet al verstaan het contract niet te willen verlengen. Willen de Foxes nog wat verdienen aan hun goudklompje, dan kunnen ze hem beter in januari dus nog verkopen voor een aardig prijsje. Anders is hij tijdens de zomer gewoon gratis weg.

Dat denkt ook coach Brendan Rodgers, die erg duidelijk was aan de vooravond van de League Cupwedstrijd tegen Gillingham, zonder Tielemans specifiek bij naam te noemen. ‘Als iemand niet meer bij deze club wil zijn of te veel geld vraagt om hier te blijven, dan moeten we hebben verkopen. We zijn geen club met massa’s geld waarmee we iedereen tevreden kunnen houden.’

Brendan Rodgers had het niet enkel over Tielemans, maar ook over de andere spelers wiens contract na dit seizoen afloopt. Het gaat dan ook om Caglar Söyüncü, Daniel Amartey, Ayoze Perez, Nampalys Mendy, Jonny Evans en Ryan Bertrand. ‘We hebben al eerder gezegd dat we hen willen houden, maar er komt een moment wanneer ze te veel vragen van ons als club. Als de tijd rijp is, moeten zij voort en doen wij wat we moeten doen.’

Tielemans schermt al langer met interesse van de Engelse top en meer bepaald Arsenal. De Gunners zien wel wat in de jonge Belg, maar wilden de afgelopen seizoenen niet het (te) hoge prijskaartje betalen aan de Foxes. Slaan ze nog hun slag tijdens de wintermercato of gaat een andere club met de Rode Duivel lopen?