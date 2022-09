USA Tour, Boehly en… Ronaldo: hoe een chaotische zomer Tuchel de kop kostte bij Chelsea

Thomas Tuchel is coach af bij Chelsea en dat na amper 100 wedstrijden voor de club. Al ligt het ontslag eigenlijk amper aan de resultaten.

29 mei 2021. In het Estadio do Dragão van Porto pakt Chelsea zijn tweede Champions Leaguezege nadat het in de finale topfavoriet Manchester City aan de kant zette met 0-1. West-Londen is op dat moment gek van Thomas Tuchel, de succescoach die pas vijf maanden aan het hoofd stond van de Blues. In geen tijd bracht de Duitser helderheid en orde in de club, met de zege in Portugal als kroon op zijn werk.

7 september 2022. In zíjn Champions League verliest Tuchel met Chelsea de eerste groepswedstrijd tegen Dinamo Zagreb met 1-0. Het betekent verrassend genoeg het einde van de Duitser bij Chelsea. Het krediet dat hij met drie trofeeën en slechts 16 nederlagen in 100 wedstrijden had opgebouwd, was blijkbaar alweer op onder de nieuwe eigenaars.

Kan je met zo’n rapport zijn ontslag dan echt op de resultaten steken? Neen, en daar ligt dan ook niet de reden voor het vroegtijdige afscheid. Volgens informatie van het Britse The Athletic was de keuze namelijk al gemaakt voor de noodlottige avond in de Kroatische hoofdstad. Verliezen, gelijkspelen of zelfs winnen, het maakte eigenlijk allemaal niet meer uit. Todd Boehly en co waren na amper 100 dagen aan het roer van de club al uitgekeken op de Duitser.

Nee tegen CR7

De irritaties begonnen de kop op te steken tijdens de Amerikaanse tournee van Chelsea. Die was ten eerste al geen al te groot succes met onder meer een 6-0-blamage tegen Arsenal en ten tweede werd de houding van Tuchel niet geapprecieerd door het bestuur. Zo zou de Duitser continu hebben zitten zeuren, was hij erg ontevreden over de mentaliteit van zijn ploeg en zorgde hij voornamelijk voor een negatieve sfeer binnen de club. Niets nieuws als je naar het verleden van Tuchel kijkt, want ook bij Dortmund en PSG hadden de bestuurders het na een tijdje wel gehad met het voetbaldier.

Tijdens de USA Tour liep Tuchel continu te zeuren en dat beviel de nieuwe eigenaars niet zo. © GETTY

Komt daar ook bij dat Tuchel er niet in slaagde om dure spelers als Timo Werner, Christian Pulisic en vooral Romelu Lukaku te integreren in zijn systeem en hen, buiten de Amerikaan, begeleidde naar de uitgang.

Een nieuwe episode in het verhaal volgde enkele weken later toen duidelijk werd dat Cristiano Ronaldo wou vertrekken bij Manchester United. Diens makelaar Jorge Mendes begon zijn zoektocht naar een nieuwe club en kwam daarbij ook uit bij Chelsea. Todd Boehly, de nieuwe eigenaar sinds enkele maanden, zag er een opportuniteit in, zijn eerste grote transfer waarmee hij zich op de kaart kon zetten. Alleen kon hij Thomas Tuchel niet overtuigen. De Duitser zag echt niets in de komst van CR7 en stelde resoluut zijn veto. En dat werd natuurlijk niet positief onthaald bij de Amerikaan.

Nieuwe cultuur

Ondertussen zat diezelfde Boehly wel met het geld te gooien met de komst van onder meer Raheem Sterling en Kalidou Koulibaly en op het einde van de zomer ook Wesley Fofana voor ongeveer 70 miljoen euro. In totaal gaven de Blues 280 miljoen euro uit deze zomer, niemand deed beter in Europa. Maar op het veld klikte het niet tussen al die nieuwkomers. Het spel – dat onder de behouden Tuchel nooit echt geweldig was – viel opnieuw tegen aan het begin van het nieuwe Premier Leagueseizoen. Buiten een erg sterke wedstrijd tegen Tottenham (2-2) was het nooit echt om over naar huis te schrijven, al won Chelsea wel drie van de eerste zes partijen. Neem daar ook nog het incident met Antonio Conte bij – toen beide coaches bijna met elkaar op de vuist gingen na afloop van de wedstrijd tegen Tottenham – en je kan je wel inbeelden dat de frustraties bij het Chelseabestuur niet bepaald verdwenen.

© GETTY

Zoals blijkt uit de communicatie van Chelsea zelf, werd er bij de eigenaars na de eerste 100 dagen aan het hoofd van de club een analyse gemaakt. Waar moet het naartoe met dit Chelsea? Alles werd in rekening genomen en de keuze werd al snel gemaakt dat er geen plek was voor Tuchel in de toekomstvisie van Chelsea. Boehly wil een nieuwe cultuur creëren binnen de club en daarvoor werden eerder al Abramovitsj’ rechterhand Marina Granovskaia, sportief directeur Petr Cech en CEO Bruce Buck aan de kant geschoven. De Amerikaan, die pas zijn eerste stappen in de voetbalwereld zetten, wou het op zijn manier doen.

Tuchel was daarbij in zekere zin de last man standing van het vroegere regime. Iemand die zijn eigen visie had op Chelsea en die ook deelde met het vorige bestuur, met Abramovitsj en Cech voorop. Het was dus eigenlijk een kwestie van tijd geworden vooraleer ook hij aan de deur werd gezet.

Zoekend Chelsea

Hoe kunnen we nu de periode van Tuchel bij Chelsea samenvatten? Als een erg chaotische waar hijzelf weinig vat op had. Wat erg beloftevol begon met die Champions Leaguezege veranderde compleet in 2022 door de Russische inval in Oekraïne. Abramovitsj moest de club verkopen terwijl Chelsea zelf amper iets mocht uitgeven, zelfs de bus nemen was bijna te veel gevraagd. Probeer in die chaos maar eens een team bij elkaar te houden en die zelfs te laten meestrijden voor de titel. Praktisch een onmogelijk taak, al deed Tuchel het eigenlijk uitstekend met een derde plek – en de titel van ‘best of the rest’ – en twee bekerfinales als knap eindresultaat.

Daarna was het onder Boehly vooral aanpassen aan een nieuwe eigenaar die zichzelf op de kaart wilde zetten met grote transfers en het buiten zetten van enkele monumenten. Het is nu aan de Amerikaan om Chelsea terug op het juiste spoor te krijgen, want een nieuwe sportief directeur is er nog steeds niet en ook andere belangrijke posities moeten worden ingevuld. Beginnen wil de Amerikaan alvast doen met de nieuwe coach, die amper een dag na Tuchels ontslag al werd bekendgemaakt met Graham Potter van Brighton. Kan hij het nieuwe tijdperk bij Chelsea op gang trappen?