Wolverhampton haalt Diego Costa terug naar de Premier League

De Wolves geven Diego Costa een nieuwe kans in de Premier League. De 33-jarige aanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij het Braziliaanse Atletico Mineiro in januari. Hij ondertekende in Wolverhampton een contract tot het einde van het seizoen.

Costa moet bij de Wolves de blessure van aanvaller Sasa Kalajdzic helpen opvangen. Die kwam afgelopen zomer over van Bundesliga-club Stuttgart maar liep in zijn debuutmatch meteen kruisbandblessure op.

De komst van Costa had heel wat voeten in aarde voor Wolverhampton. In eerste instantie kreeg de spits geen werkvergunning, maar na een beroepsprocedure van de club verkreeg hij toch de nodige documenten.

Costa kwam eerder tussen 2014 en 2017 in Engeland uit voor Chelsea. Hij liet er 59 goals in 120 matchen noteren. Verder in zijn carrière maakte de aanvaller vooral furore voor Atlético Madrid. Voor de Rojiblancos scoorde hij 83 keer in 216 duels.

Op zijn palmares staan twee Spaanse en twee Engelse titels. Met Atlético won hij in 2018 ook de Europa League. De in Brazilië geboren Costa verzamelde 24 caps voor Spanje.

Wolverhampton telt na zes speeldagen in de Premier League zes punten. Het staat daarmee veertiende.