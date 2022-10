Qatar 2022: Fifa gevraagd om Iran te diskwalificeren

Een groep Iraanse voetballers en topsorters maant de Fifa aan om Iran uit te sluiten van het WK in Qatar, zo meldt BBC. ‘Neutraliteit is geen optie’

De laatste weken staat Iran bol van het protest naar aanleiding van de dood van Masha Amini. Een vrouw die stierf na een interventie van de Moraalpolitie van het diep religieuze regime van Ayatollah Ali Khamenei. De dood van het meisje maakte een kettingreactie van enorme protesten los, gevolgd door een al even resolute repressie van die protesten door het regime.

Naar aanleiding van die conflicten vraagt een groep activistische topsportpersoonlijkheden nu aan de Fifa om de Iraanse voetbalbond te boycotten. Zij claimen onder andere dat de restricties die Iran oplegt aan vrouwen, bijvoorbeeld hen uit voetbalstadions uit weren, lijnrecht ingaat tegen de de regels van de Fifa.

‘De brutaliteit en strijdlustigheid van Iran tegenover zijn eigen bevolking heeft een omslagpunt bereikt en vereist een ondubbelzinnige en krachtige distantiëring uit de voetbal- en sportwereld’, aldus de groep.

‘Vrouwen wordt consequent de toegang tot stadions in het hele land ontzegd en systematisch uitgesloten van het voetbalecosysteem in Iran, wat in schril contrast staat met de waarden en statuten van de Fifa.’

‘Als vrouwen in het hele land de stadions niet in mogen en de Iraanse voetbalbond alleen maar de richtlijnen van de regering volgt en handhaaft, kan ze niet worden gezien als een onafhankelijke organisatie die vrij is van enige vorm of soort van beïnvloeding. Dit is een schending van (artikel 19) van de Fifa-statuten.’

Hoewel er in Iran geen officiële wetten zijn over het uitsluiten van vrouwen in voetbalstadions, worden zij in de praktijk vaak geweerd. Eerder dit jaar heeft de Fifa de autoriteiten schriftelijk verzocht meer vrouwen in stadions toe te laten, en sommige vrouwen mochten enkele wedstrijden in de Perzische Golf Pro League van Iran bijwonen.

De groep – gesteund door een Spaans advocatenkantoor – zegt dat andere landen in het verleden voor soortgelijke schendingen zijn geschorst.

‘De Fifa-raad kan en moet Iran onmiddellijk schorsen’, voegen ze eraan toe.

‘De Fifa mag geen deelname toestaan van een land dat zijn vrouwen, atleten en kinderen actief vervolgt, alleen omdat ze hun meest elementaire mensenrechten uitoefenen.’

De Iraanse voetballers waren in het verleden zelf al kritisch voor het regime, zo droegen ze allemaal een zwarte trainingsvest voor de wedstrijd tegen Senegal eerder deze maand.