Racisme op het WK: disciplinaire boetes voor Kroatië, Servië en Saoedi-Arabië

De Kroatische en Servische voetbalbond zijn op het WK in Qatar respectievelijk tegen boetes van 50.000 en 20.000 Zwitserse frank (ongeveer 50.674 en 20.270 euro) aangelopen. Die kregen ze opgelegd door de Disciplinaire Commissie van de FIFA, die woensdag in Doha verzamelde. Ook Saoedi-Arabië moet in de geldbuidel tasten.

Het internationale voetbalorgaan opende een tuchtprocedure tegen de Kroatische instantie omwille van racistische uitspattingen van Kroatische supporters aan het adres van de Canadese keeper met Servische roots Milan Borjan, in het met 4-1 gewonnen duel op 27 november, in de groep van de Belgen.

De FIFA deed hetzelfde tegen de Servische bond door de vlag die voor aanvang van de met 2-0 verloren ontmoeting tegen Brazilië getoond werd in de kleedkamer, met Kosovo nog steeds als onderdeel van Servië.

Daarnaast moet de Saoedische bond tot twee keer toe een boete van 15.000 Zwitserse frank (15.195 euro) ophoesten naar aanleiding van het slechte gedrag van zijn nationale ploeg tijdens de matchen tegen Argentinië op 22 november en Mexico op 30 november, waarin telkens zes gele kaarten gepakt werden.