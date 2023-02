Raphaël Varane (29) stopt als Frans international

Raphaël Varane zet op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière als Frans international. Dat maakte de centrale verdediger donderdag bekend.

Varane debuteerde in 2013 bij Les Bleus en droeg het Franse shirt in 93 wedstrijden. Daarin maakte hij vijf doelpunten. In 2018 werd Varane met Frankrijk wereldkampioen in Rusland, na onder meer winst tegen de Rode Duivels in de halve finales. Zijn laatste interland werd de verloren WK-finale tegen Argentinië, half december in Qatar.

Varane legt uit dat hij al maanden met het idee speelde om te stoppen bij de nationale ploeg. ‘Nu heb ik beslist dat dit het goede moment was voor mij om internationaal afscheid te nemen’, schrijft hij op zijn sociale media.

De wereldtitel in Rusland noemt de verdediger van Manchester United, die tien jaar voor Real Madrid speelde, ‘een van de meest formidabele en memorabele momenten uit zijn leven’. Hij bedankt bondscoach Didier Deschamps en zijn technische staf, zijn teamgenoten en de fans voor de jarenlange steun. ‘Ik zal deze momenten met jullie missen maar de tijd is gekomen voor een nieuwe generatie’, aldus Varane. ‘We hebben een jonge, talentvolle groep die klaar is om over te nemen, zijn kans verdient en ons nodig heeft.’