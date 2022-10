Real Madrid is zonder Courtois en Hazard Barcelona de baas in Clasico

Real Madrid is zondag op de negende speeldag van La Liga FC Barcelona de baas gebleven in de Clasico. Zonder de geblesseerde Thibaut Courtois en Eden Hazard trok de Koninklijke een prestigieuze 3-1 winst over de streep in Santiago Bernabeu.

Marc-André Ter Stegen moest na 12 minuten de bal al een eerste keer uit zijn netten vissen. Vinicius Junior ontsnapte aan de aandacht van de Catalaanse defensie en stoomde door. De pijlsnelle Braziliaan vond de Duitse goalie op zijn weg, maar Karim Benzema kon simpel binnenleggen in de rebound. Robert Lewandowski gleed halverwege de eerste helft een dot van een kans over doel en die misser betaalden de manschappen van Xavi nog voor rust cash: Federico Valverde (35.) vloerde Ter Stegen een tweede maal met een precieze schuiver na een mooi uitgesponnen aanval. Na de onderbreking werd al snel het dodelijke derde doelpunt van Benzema terecht afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel. Ansu Fati kwam in het slotkwartier dicht bij de aansluitingstreffer, maar Andriy Lunin, de vervanger van de geblesseerde Courtois, zag de bal langs de verkeerde kant van de paal zoeven.

Ferran Torres (83.) zorgde toch nog opnieuw voor spanning door een voorzet van Fati in doel te lopen. Rodrigo (90.+1) velde de Blaugrana definitief door een zelf uitgelokte strafschop in de rechterbenedenhoek te plaatsen. Carlo Ancelotti deed geen beroep op Hazard, die 90 minuut moest toekijken van op de Madrileense reservebank.

Real telt 25 punten en ontneemt zijn rivaal op die manier alweer de leidersplaats. Barça is nu eerste achtervolger met 22 punten.