Roberto Martínez is de nieuwe bondscoach van Portugal

Roberto Martínez werd maandag officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van Portugal. Hij volgt Fernando Santos op, die na het WK werd ontslagen.

De aanstelling hing al een aantal dagen in de lucht. Zo meldde sportwebsite The Athletic afgelopen weekend dat er een mondeling akkoord was tussen beide partijen.

Martínez zat zonder team sinds hij, na de uitschakeling van de Rode Duivels op het WK in Qatar, vorige maand zijn afscheid aankondigde als Belgisch bondscoach. Hij bekleedde die functie sinds de zomer van 2016. De Spanjaard leidde Kevin De Bruyne en co naar een derde plaats op het WK 2018 in Rusland, goed voor het beste resultaat in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Maar na die bronzen medaille bleven nieuwe hoogtepunten uit. De wereldbeker in Qatar draaide met een exit in de groepsfase zelfs uit op een grote ontgoocheling.

Bij Portugal neemt Martínez de taak over van Fernando Santos. Die werd door zijn federatie ontslagen na het verlies tegen Marokko in de kwartfinales van het WK. De 68-jarige Santos werd bondscoach van zijn land in september 2014. Hij loodste de selectie twee jaar later naar de Europese titel in Frankrijk en won de Nations League in 2019. Maar ook bij Portugal bleven de laatste jaren de resultaten, ondanks een jonge en talentvolle kern, uit.

Martínez is de eerste Spanjaard die bij buurland Portugal aan de slag gaat. Hij zal er onder meer Cristiano Ronaldo onder zijn hoede krijgen. De Portugese superster verloor op het WK onder Santos zijn basisplaats en nu CR7 in de Saoedische competitie gaat voetballen, is het de vraag of Martinez de bijna 38-jarige aanvaller überhaupt nog zal oproepen.

‘Een van de meest getalenteerde teams ter wereld’

‘Ik ga zo snel mogelijk proberen Portugees te leren’, sprak de Catalaan de aanwezige pers toe. ‘Ik ben erg blij hier vandaag te mogen zijn en verheugd de kans te krijgen een van de meest getalenteerde teams ter wereld te mogen leiden. Van bij de eerste contacten met de bondsvoorzitter en bestuurders wist ik dat het juist zat. Dit was het project dat ik wilde en ik besef dat de verwachtingen hier hooggespannen zijn.’

In maart starten de kwalificaties voor EURO 2024. Op het vorige EK werd Portugal nog door Martinez en de Belgen uitgeschakeld in de achtste finales. De Spanjaard droomt van een Europese titel met zijn nieuwe werkgever. ‘Natuurlijk, je moet altijd durven dromen. Maar het gaat om een proces en dat start met de kwalificaties. De basis moet in maart gelegd worden. Als we ons niet kwalificeren, kunnen we het EK ook niet winnen. Het talent is in ieder geval aanwezig en het geloof in het project eveneens.’

Bij de Portugese federatie is Martinez de opvolger van Fernando Santos, met wie de samenwerking na het WK beëindigd werd. Portugal sneuvelde in Qatar in de kwartfinales tegen Marokko (1-0). Hij was de succesvolste bondscoach in de geschiedenis van het Portugese voetbal, met winst op het EK van 2016 en de eerste editie van de Nations League in 2019. ‘Ik vind het net makkelijker een geweldige coach op te volgen, we kunnen zijn geweldig werk voortzetten, ook al werkt elke coach anders. Ik zou er graag nog een Portugese assist bij hebben. Een voormalige international zou me kunnen helpen het Portugese voetbal sneller te begrijpen. In systemen geloof ik niet echt. Ik geloof in spelers, mensen en talent. Ik pas spelers nooit aan systemen aan. Het werkt andersom. Je moet tactisch flexibel zijn om het beste uit de spelers te halen.’

Martinez zelf kondigde na de uitschakeling van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK zijn afscheid aan. Hij was sinds medio 2016 bondscoach van België en loodste de Duivels naar de derde plaats op het WK van 2018 in Rusland, het beste resultaat in de geschiedenis van het Belgische voetbal. ‘In 6,5 jaar waren we ongeslagen in 28 kwalificatiewedstrijden voor grote toernooien. Het was een zeer intense periode waarin we vier jaar de nummer een van de wereld waren. Op die manier kan een groep competitief worden. Portugal moet altijd willen winnen en daarvoor moet je een modern team zijn, met tactische flexibiliteit. Ik wil bij de nationale ploeg werken zoals bij een club.’

In Portugal is hij nog maar de derde buitenlandse bondscoach ooit, en de eerste niet-Portugees sprekende, na de Brazilianen Otto Glória en Luiz Felipe Scolari. Hij krijgt meteen met het probleem Cristiano Ronaldo af te rekenen. CR7 verloor in Qatar zijn basisplaats en verliet het toernooi via een achterpoortje in tranen. Intussen verdient hij de kost in Saoedi-Arabië, in niet meteen de meest hoogstaande competitie ter wereld. ‘Ik ben geen coach die overhaaste beslissingen neemt. Ik wil iedereen ontmoeten en alle spelers leren kennen. Cristiano Ronaldo staat ook op die lijst. Hij heeft negentien jaren op de teller bij de nationale elf en verdient respect. Nadien is het aan mij om de beste selectie voor het EK te maken.’