Rodgers en Klopp steunen pechvogel Faes na twee owngoals: ‘Hij heeft een sterk karakter’

Wout Faes beleefde vrijdag een baalavond met Leicester City in de Premier League, op bezoek bij Liverpool. De Foxes verloren met 2-1 door twee eigen doelpunten van Faes. Leicester-coach Brendan Rodgers stak de Rode Duivel na afloop een hart onder de riem. ‘Wout heeft een sterk karakter, hij komt terug’, zei de Noord-Ier.



Kiernan Dewsbury-Hall had Leicester op Anfield Road nog na vier minuten op voorsprong gezet, maar nog voor rust stond de 2-1 eindstand op het bord na twee eigen doelpunten van Faes. Bij de eerste goal, na 38 minuten, wierp hij zich in de baan van een voorzet vanop rechts van Trent Alexander-Arnold en zag de bal ongelukkig in doel verdwijnen. Zeven minuten later ging een schot van Darwin Nunez via de paal en het lichaam van Faes tegen de netten.

‘Het eerste eigen doelpunt is een beslissing die je als verdediger in een wedstrijd maakt’, analyseerde Rodgers. ‘Er is geen echt gevaar. De bal zou in de handen van Danny (doelman Ward, red.) gekomen zijn. Het is echt pech, net als het tweede doelpunt. Dit kan je niet voorzien. Wout speelt sinds hij bij ons kwam in het begin van het seizoen briljant. Hij maakt meestal de juiste beslissingen. Nu was dat eens niet het geval.’

‘Natuurlijk is hij nu ontgoocheld, vooral met het eerste doelpunt’, ging Rodgers verder. ‘Maar hij heeft een sterk karakter. Wout heeft op het voorbije WK geen minuut gespeeld en heeft dus misschien nog enkele wedstrijden nodig om terug in het ritme te komen. Hij heeft al getoond tot welk niveau hij kan komen. Dit is jammer, maar in de tweede helft antwoordde hij al op een fantastische manier.’

Ook Liverpool-coach Jürgen Klopp had te doen met Faes. ‘Ik heb het als speler ook ooit meegemaakt dat ik twee eigen doelpunten maakte in een wedstrijd. Ik voel mee met hem’, zei de Duitser. ‘De eerste owngoal was heel ongelukkig. Het kan niet meer ongelukkig. De tweede goal kan vallen als je voetbal speelt met volle intensiteit. De bal komt tegen de paal en je hebt geen reactie meer in huis. Wout komt hier wel weer door. Brendan zal hem daarbij helpen.’