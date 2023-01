Romelu Lukaku wil Thierry Henry als bondscoach

Als het van Romelu Lukaku afhangt volgt de Fransman Thierry Henry de Spanjaard Roberto Martinez op als trainer van de Rode Duivels. Dat verklaarde de spits van Inter Milaan in een interview met Sky Italia. “Voor mij moet Henry de volgende bondscoach van België worden. Daar twijfel ik zelfs niet aan”, vertelde de 29-jarige topscorer van de Duivels.

Na de uitschakeling van de Belgen in de groepsfase op het WK in Qatar werd Lukaku langs de zijlijn getroost door Henry, al assistent van Martinez. ‘Hij moet het overnemen. Hij heeft een winnaarsmentaliteit, heeft in zijn carrière al alles gewonnen en heeft respect voor elke speler. Hij weet hoe we moeten trainen, hij weet hoe we onze doelen kunnen bereiken. Hij is de ideale man voor de job. Of hij het ook zal worden, weet ik niet. Sowieso zal de nieuwe trainer niet van nul moeten starten. Onze generatie heeft misschien nog niets gewonnen, maar de basis is er wel en we moeten op deze weg voortgaan om die grote zege te pakken.’

De mening van Lukaku is niet onbelangrijk. Een ’taskforce’ met Bart Verhaeghe, Sven Jaecques en Pierre Locht leidt de zoektocht naar een nieuwe trainer, maar sleutelspelers Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku zullen daarbij hun zegje mogen doen.