Sara Björk Gunnarsdóttir: ‘Als moeder had ik geen toekomst bij Lyon’

Op The Players’ Tribune vertelt de 32-jarige IJslandse international hoe topclub Olympique Lyon haar liet vallen als een baksteen toen bleek dat ze zwanger was.

‘Ik weet dat dit verhaal niet naar de zin zal zijn van een aantal machtige mensen in het voetbal. Je wordt niet veronderstel om over dit facet van het spelletje te spreken. Maar ik moet de waarheid vertellen.’

Zo begint Sara Björk Gunnarsdóttir (die op het EK 2022 met IJsland nog tegen de Red Flames voetbalde) aan haar relaas op The Players’ Tribune, een platform waar sporters van over heel de wereld hun verhaal kunnen doen in hun eigen woorden.

In de zomer van 2020 was de IJslandse middenvelder van Wolfsburg naar Olympique Lyon, een absolute topclub in het vrouwenvoetbal, verhuisd. Hoger kan je niet geraken.

Maar dan, in maart 2021, raakte Gunnarsdóttir zwanger. ‘Toen ik de zwangerschapstest zag, was ik natuurlijk heel gelukkig. Het was niet gepland, maar ik wist dat ik bij de partner was met wie ik een gezin wilde starten en ik dacht er geen seconde aan om de baby niet te krijgen. Maar achter in je hoofd voel je je toch een beetje schuldig of zo. Alsof je mensen in de steek laat.’

Ze vroeg zich af: hoe zouden ze bij de club reageren? Na overleg met de teamdokter besliste ze eerst om nog niemand in te lichten, maar al gauw kon ze haar zwangerschap niet meer wegsteken. ‘Dus vertelde ik het aan iedereen. De hele ploeg zat op dat moment in de kleedkamer. De directeur, de technische staf, de kinesisten, ze waren er allemaal.’

Iedereen was heel blij voor haar. Maar er kwamen ook meteen vragen omdat ze de eerste profvoetbalster in de geschiedenis van Olympique Lyon was die zwanger werd en die na haar zwangerschap wilde terugkeren in de ploeg.

Met algemeen directeur Vincent Ponsot werd afgesproken dat Gunnarsdóttir de volgende maanden van haar zwangerschap in IJsland zou doorbrengen waar ze in haar moedertaal begeleid kon worden en haar familie dichtbij was.

In mei 2021 won Gunnarsdóttir nog de Champions League met Olympique Lyon. Op dat moment was ze al zwanger.

Geen salaris

Op 1 april vloog de speelster naar IJsland, opgelucht dat iedereen bij de club zo positief gereageerd had. Maar daarna begon de nachtmerrie. Tegen het einde van de maand stelde ze vast dat haar loon niet gestort was, alleen een klein bedrag van de sociale zekerheid. Ook in mei: geen salaris.

De club reageerde lang niet op haar vragen, maar uiteindelijk liet Ponsot weten dat haar lonen van april en mei betaalde zouden worden, maar dat ze daarna niets meer zou ontvangen. Hij schermde met de Franse wetgeving.

Sinds januari 2021 is er echter regelgeving vanuit de FIFA over zwangerschapsverlof voor profvoetbalsters. Aangezien ze bij Lyon bleven doen of hun neus bloedde, schakelde Gunnarsdóttir de spelersvakbond van Frankrijk en de internationale spelersvakbond FIFPro in.

‘Als Sara hiermee naar de FIFA stapt, dan heeft ze helemaal geen toekomst meer bij Lyon’, liet Vincent Ponsot weten.

‘Ik was in shock’, schrijft de IJslandse op The Players’ Tribune. ‘En eerlijk gezegd: ik voelde me gekwetst. Ik werd gek van de hele situatie. Alles wat ik wilde, was van mijn zwangerschap genieten en ondertussen hard blijven trainen (lopen, zwemmen en krachtoefeningen doen, nvdr) om terug te komen na de bevalling. Maar in plaats daarvan voelde ik me verward, gestresseerd en verraden.’

Geen toekomst

Het gevoel dat ze kreeg van de club, ook ná haar terugkeer in het begin van 2022, was dat het ‘een negatief iets was dat ik een baby gekregen had’.

Algemeen directeur Vincent Ponsot bleeft ook zeggen dat hij niet begreep waarom ze de FIFPro ingeschakeld had maar dat het haar volste recht was. Voorzitter Jean-Micheal Aulas negeerde haar en haar zoontje compleet. Sonia Bompastor, de coach van het team, zei botweg dat ze geen toekomst meer zag voor haar in de ploeg.

‘Ik voelde me zo uitgeput van al dat vechten. Het was duidelijk dat de essentie was: als moeder had ik geen toekomst bij de club. Ze gingen het me onmogelijk maken.’

Sara Björk Gunnarsdóttir met haar zoontje Ragnar op het EK 2022 in Engeland.

Overwinning

In mei vorig jaar kwam de FIFA tot een uitspraak: Olympique Lyon moest het achterstallige loon volledig uitbetalen aan Gunnarsdóttir. In totaal ging het om ongeveer 82.000 euro. De club besloot niet in beroep te gaan.

‘De overwinning voelde groter dan mezelf. Het voelde als een garantie van financiële zekerheid voor álle speelsters die tijdens hun carrière een kind krijgen’, besluit een opgeluchte Gunnarsdóttir.

Intussen voetbalt de 32-jarige middenvelder niet meer voor Olympique Lyon, maar voor Juventus. Haar zoontje Ragnar is nu bijna 1 jaar oud.