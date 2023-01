AC Milan wacht op de echte Charles De Ketelaere

Het nieuwe jaar bracht nog geen zoden aan de dijk voor Charles De Ketelaere. De jonge Rode Duivel blijft het moeilijk hebben om zijn weg te vinden bij AC Milan, dat vanavond de Italiaanse supercup speelt tegen Inter.

Hij is op zoek naar zichzelf. Nadat zijn transfer zo veel commotie en hype veroorzaakte afgelopen zomer – een prijskaartje van 32 miljoen euro is dezer dagen ook al veel voor AC Milan – kon Charles De Ketelaere nog niet overtuigen in het rood-zwarte shirt.

Nochtans leek de WK-break de ommekeer in te luiden voor het jeugdproduct van Club Brugge. Coach Stefano Pioli was erg te spreken over CDK: ‘Hij is fysiek én mentaal beter en rustiger geworden. Dat had hij echt nodig’, vertelde hij in de Gazzetta dello Sport. Dat mentale aspect was en is dan ook het grootste struikelblok voor hem bij Milan. Vaak wordt hem verweten dat hij te timide en te verlegen is voor de drukke kleedkamer van de Rossoneri. Volgens de Gazzetta wordt er binnenshuis dan ook getwijfeld of hij wel om kan met de druk die gepaard gaat met een grote transfer naar een grote club.

Ergens kan je je ook afvragen of het niet beter was voor De Ketelaere om in de zomer niet voor AC Milan te kiezen maar voor een avontuur in de Premier League bij Leeds. De druk zal er minder zijn geweest – een transfer van 40 miljoen is er niet meer zeldzaam – en Club zou er meer voor gekregen hebben. Alleen zit Leeds wel in slechte papieren in de Engelse hoogste klasse, dus ook daar had CDK met de druk moeten kunnen omgaan.

Soit, die mentale hindernis zou overwonnen zijn tijdens het WK en zo leek het ook in de eerste wedstrijd na Nieuwjaar, toen Milan het opnam tegen Salernitana. Tegen de staartploeg kwam CDK een paar keer in schotpositie, maar een sterke Guillermo Ochoa hield hem van zijn eerste treffer voor de club. Jawel, u leest het goed, CDK heeft nog steeds niet kunnen scoren voor zijn nieuwe ploeg. Ondertussen zijn we 21 wedstrijden ver voor Milan dit seizoen, waarin De Ketelaere 9 keer aan de aftrap verscheen en waarin hij welgeteld 1 assist op zijn naam heeft. Zijn laatste basisplaats in de Serie A is trouwens al geleden van 1 oktober tegen Empoli.

Het zijn geen cijfers om over naar huis te schrijven en de kranten die hem een hele zomer lang nog vol op de voorpagina’s plaatsten, breken hem de laatste weken volledig af. Ze zien geen vechtersmentaliteit in de jonge Belg die de laatste tijd ‘geen ballen meer durft te vragen’. Dat werd erg duidelijk in de wedstrijd tegen Roma, toen Milan in het slot nog een voorsprong van twee doelpunten uit handen gaf. ‘Als je maar één doel moet verdedigen, moet je je opofferen. Je moet het gras en je tegenstanders opeten. Dat miste De Ketelaere volledig. Niet enkel in de beker, maar al het hele seizoen’, klonk het duidelijk in de analyse van de Gazzetta.

Pioli heeft het moeilijk om het beste uit CDK te halen bij Milan. © GETTY

Milan op de sukkel

Het is ook niet allemaal de schuld van De Ketelaere. Milan zit gewoon in een serieuze dip na de scudetto vorig seizoen. Aanvallend is het minder, het middenveld laat steken vallen en de verdediging blundert af en toe.

CDK is trouwens niet de enige mislukte transfer van de zomer. Geen enkele van de zeven aankopen in juli en augustus gaf al een onuitwisbare indruk. Het verschil is wel dat de kloof in de transfersom tussen CDK en de rest aanzienlijk is. Zo is Malick Thiaw van Schalke nummer twee met 7 miljoen euro.

Er is echter hoop voor De Ketelaere. Ook Sandro Tonali en Rafael Leão kenden alle moeite van de wereld om zich door te zetten in hun eerste jaar in San Siro. Van Tonali werd zelfs gezegd dat hij in de zomer opnieuw zou vertrekken. Zo’n vaart is het allemaal niet gelopen en beiden zijn nu de drijvende krachten achter de ploeg. Met dank aan Stefano Pioli die de juiste formule heeft gevonden om het beste uit youngsters te halen. Loopt het zo ook voor De Ketelaere?