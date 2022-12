Ex-voetballer en coach Sinisa Mihajlovic (53) verliest strijd tegen kanker

Ex-voetballer en coach Sinisa Mihajlovic is op 53-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd. De Serviër streed sinds 2019 tegen leukemie.

Mihajlovic werd ruim drie jaar geleden getroffen door kanker. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur maar kreeg in maart dit jaar te maken met een terugval. Begin deze week werd hij met een infectie opgenomen in een ziekenhuis. In september werd de Serviër ontslagen als coach bij Bologna, waar hij sinds januari 2019 aan het roer stond.

In een mededeling gericht aan het Italiaanse persagentschap Ansa betreuren zijn echtgenote Arianna en hun vijf kinderen “de onrechtvaardige en te vroege dood”.

Als speler was Mihajlovic een vrijschopspecialist. De voormalige beenharde verdediger verliet in 1992 Rode Ster Belgrado – waarmee hij Europacup I veroverde – voor Italië, waar hij een indrukwekkende carrière zou uitbouwen. Hij speelde er achtereenvolgens voor AS Roma, Sampdoria, Lazio en Inter Milaan. Met zowel Lazio als Inter won hij een keer de Serie A en twee keer de Coppa Italia. In 1999 pakte Mihajlovic met Lazio de UEFA Beker voor Bekerwinnaars. Hij verzamelde 63 caps en scoorde tien keer voor Joegoslavië. Mihajlovic coachte na zijn spelerscarrière naast Bologna onder meer Fiorentina, AC Milan en Servië.