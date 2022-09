‘Nu al de koning van Milaan’: waarom is Italië zo gek van Charles De Ketelaere?

Charles De Ketelaere kwam als een nobele onbekende aan bij AC Milan, maar werd er onmiddellijk beschouwd als de nieuwe superster. Er gaat haast geen dag voorbij of de jonge Belg staat op de voorpagina van een Italiaanse krant. Vanwaar die CDK-manie in Italië? Sport/Voetbalmagazine ging op onderzoek uit.

Tegen Bologna vorig weekend mocht Charles De Ketelaere eindelijk in de basis beginnen bij Milan. Na twee sterke invalbeurten mocht de duurste aankoop van de club zijn kunstjes van aan de aftrap laten zien. En dat deed hij met verve, want in minuut 21 stond hij aan de basis van de openingstreffer. Nadat hij de bal recupereerde op het middenveld en Bolognaspeler Jerdy Schouten sterretjes deed zien, stak hij de bal naar Raphael Leão die de doelman in de kortste hoek verschalkte.

Een eerste assist en dus stonden de kranten er de volgende dag vol van. De actie werd zelfs in twee bladzijden beschreven in de Gazzetta dello Sport en de Belg werd prompt omgedoopt tot ‘de nieuwe koning van Milaan’.

Dat CDK in de Italiaanse kranten staat, is niets nieuws. Zo pronkte de jonge Rode Duivel een paar keer op de covers tijdens de transfersoap met Club Brugge, die pas eind juli en na maanden onderhandelen, werd beëindigd. De manie rond de blonde Belg is dus niet gaan liggen in de weken daarna, het werd zelfs steeds erger. De paparazzi hebben de dure aanwinst van de Rossoneri in het vizier: met de regelmaat van de klok berichten ze in detail over wat De Ketelaere de dag ervoor heeft gedaan.



Maar waarom zijn de Italianen nu zo gek van een jonge Belg die ze voor de zomer niet eens kenden? ‘Het is een samenloop van heel wat factoren’, vertelt Wilem Haak, Serie A-kenner en host van de podcast Lo Stadio over het Italiaanse voetbal. ‘Zijn prijskaartje was bijvoorbeeld enorm hoog voor een Italiaanse club op dit moment. Daarnaast duurden de onderhandelingen zo lang, waardoor hij steeds in het nieuws kwam en op alle covers stond. Dat is eigenlijk niet verdwenen nadien. Bovendien maakte hij ook al indruk in zijn eerste wedstrijden, met ook die topprestatie tegen Bologna. Een dure speler die altijd in het nieuws komt en goed presteert, dat zorgt voor een hype.’

Idool in alle eenvoud

Nog een andere reden is misschien wel zijn manier van spelen. Hij doet de supporters en de media denken aan de grootste spelers uit de geschiedenis van de club, met name Marco van Basten en Kaká. ‘De fans zien in hem zeker een nieuwe Kaká’, legt Marco Pasotto, AC Milanwatcher voor de Gazzetta, uit. ‘Je moet je ook bedenken dat San Siro altijd heeft gehouden van lichtvoetige en erg technische spelers. Het is gewend om kampioenen aan het werk te zien, spelers die de Gouden Bal hebben gewonnen, die een wedstrijd op hun eentje kunnen beslissen. In De Ketelaere zien ze opnieuw zo’n speler. Hij heeft de fans na de titel nog enthousiaster kunnen maken. Daarbij komt ook dat hij een echte nummer 10 is en dat is een magisch nummer in Italië, nog meer dan de 9.’

© GETTY

Michael Cuomo, journalist bij TeleLombardia, ziet in Paolo Maldini ook een grote reden voor de hype. ‘Milan won de scudetto vorig jaar dankzij de ploeg, eentje die was samengesteld door Maldini en Ricky Massara, zijn rechterhand. Charles past perfect binnen dat geheel als een jong talent zonder veel ervaring bij topclubs. En of de fans hem nu kennen of niet, ze hebben zo’n groot vertrouwen in Maldini dat ze fan zijn van elke transfer die hij doet, zeker van degene die hij echt doordrukte, zoals het geval was bij De Ketelaere.’

Al is het niet enkel de reputatie van Maldini die CDK zo populair maakt, beseft Cuomo ook. ‘In de eerste maanden heeft hij een enorme indruk gemaakt op de fans. Hij is vriendelijk, lacht altijd, geeft foto’s en handtekeningen aan iedereen en hij is een van de weinige spelers de tijd vrijmaakt voor de supporters bij het verlaten van het trainingscentrum Milanello. Hij leert ook Italiaans en doet moeite om de stad te leren kennen. Dat alles toont aan dat je zowel een groot mens als een groot voetballer kan zijn. Voor de fans is hij een nieuwe ster, een echt idool, en dat beleeft hij in alle eenvoud.’

© GETTY

Niet uniek

Is deze hype rond De Ketelaere uniek? Italianen kunnen namelijk nogal snel van stapel lopen over nieuwe spelers. ‘Echt uniek is het niet’, vertelt Haak nog. ‘Ook bij Zlatan Ibrahimovic in zijn eerste periode én bij zijn terugkeer stond de Zweed overal gedurende weken. En ook na de topprestaties van Raphael Leão vorig seizoen was de Italiaanse pers gek van hem. Als een speler het goed doet bij Milan, staat die automatisch in het groot in de Gazzetta. Wat hem wel anders maakt, is dat hij voor Italianen net wat exotischer is omdat hij uit België komt. En hij is ook erg verlegen, wat hem des te interessanter maakt.

‘Om te zeggen dat de Gazzetta dan ook echt Milangetint is, is wat overdreven. Laten we eerder zeggen dat het een Milanese krant is met interesse voor AC en Inter. Die ploegen staan zo goed als altijd op de voorpagina. Het is dus niet zo gek dat De Ketelaere zo vaak uitgelicht wordt. Maar met nog meer goeie prestaties is het niet uitgesloten dat nog vaak op de cover van de roze krant zal staan’, besluit Haak. Dat kan al meteen met de Milanese derby dit weekend. Kan De Ketelaere zich dan nog meer in de harten van de fans spelen?