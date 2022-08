RedBird rondt overname AC Milan af: ‘Voortbouwen op vorig seizoen’

De Italiaanse kampioen AC Milan heeft een nieuwe eigenaar. Het Amerikaanse RedBird Capital Partners neemt de club voor 1,2 miljard euro officieel over van Elliott Management, een ander investeringsfonds dat sinds 2018 de controle had over Milan. Dat heeft Milan woensdag bevestigd.

De verschillende partijen vonden in juni al een akkoord maar moesten de overname officieel afronden uiterlijk in september. De deal is nu helemaal rond waardoor Milan in handen van RedBird komt. ‘Als nieuwe eigenaar van AC Milan zal RedBird blijven investeren in alle belangrijke gebieden die de sportieve en commerciële belangen van de club zullen bevorderen’, klinkt het in een mededeling. ‘We bouwen voort op de prestaties van vorig seizoen die culmineerden in de titel in de Serie A.’

Elliott Management kreeg de Milanese club in 2018 in handen nadat de toenmalige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet in staat bleek een lening terug te betalen. Tot 2017 was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan.

De club van Rode Duivel Alexis Saelemaekers kroonde zich vorig seizoen voor de negentiende keer tot kampioen van Italië. Afgelopen zomer streken met Charles De Ketelaere (Club Brugge) en Divock Origi (Liverpool) nog twee Belgen neer in Milaan.