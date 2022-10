Transfer Messi naar PSG voor Hof van Justitie EU

Bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg zijn dinsdag hoorzittingen gehouden over de transfer van Lionel Messi van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.

Die veelbesproken overgang vond plaats in de zomer van 2021. Volgens socio’s van de Catalaanse club, die al jaren in zwaar financieel vaarwater zit, zijn bij de transfer een aantal regels geschonden. Op voorspraak van de socio’s werd de zaak dan ook aanhangig gemaakt door de Frans-Spaanse advocaat Juan Branco. Volgens hem zijn er een aantal concurrentieregels geschonden.

Volgens de klagers heeft PSG, dat in handen is van het Qatarese investeringsfonds QSI, de peperdure transfer alleen maar kunnen uitvoeren omdat in Frankrijk de regels van de Financial Fair Play zijn uitgesteld tot mei 2023, terwijl die op hetzelfde moment in Spanje wel al van toepassing waren. Barça kon op die manier Messi, die einde contract was in de Catalaanse hoofdstad, geen nieuw contract voorschotelen, terwijl de nodige miljoenen in Parijs wel voorhanden waren.

Volgens de socio’s zijn de geldstromen in de Franse hoofdstad niet meer of minder dan illegale staatssteun, waardoor er “concurrentievervalsing ontstond waarvan PSG profiteerde”. Aanvankelijk trokken de klagers naar Europese Commissie, die moet waken over de mededingingsregels in Europa, maar daar werd de zaak afgewezen.

Nadien wendde de Penya Barça Lyon, een supportersfiliaal van de club, en een anonieme socio zich tot het Hof van Justitie. “Het gaat hier niet om staatssteun”, verwierp Bruno Stromsky van de juridische dienst van de Commissie, de argumenten. “De ongelijkheden waarover geklaagd wordt, vallen immers niet onder staatssteun. Zelfs FC Barcelona heeft geen klacht ingediend.” Pas over enkele maanden wordt in deze zaak uitspraak verwacht door het Hof.