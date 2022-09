UEFA knijpt oogje dicht voor interland Rusland

Rusland speelt eind deze maand voor het eerst in een maand opnieuw een interland, eerst vriendschappelijk tegen Kirgizië en in november tegen Bosnië-Herzegovina. En dat terwijl het eigenlijk gebannen is uit het wereldvoetbal.

Door de inval in Oekraïne begin dit jaar werd Rusland geweerd uit het internationale voetbal. Russische clubs doen niet mee aan de Champions League, Europa League en Conference League en het nationaal elftal is ook niet gewenst tijdens toernooien als de Nations League en het EK of WK.

Zo heeft Rusland sinds november vorig jaar geen interland meer afgewerkt, al komt daar binnenkort wel verandering in. Eind deze maand speelt het vrienschappellijk tegen Kirgizië, een wedstrijd zonder al te veel belang, maar in november – nota bene een dag voor de start van het WK – oefent het ook tegen Bosnië-Herzegovina in het eigen Sint-Petersburg. En dat ligt al net wat gevoeliger.

Edin Dzeko en Miralem Pjanic, de twee sterspelers van Bosnië, uitten hun ongenoegen al over de partij. ‘Het bestuur kent mijn positie’, reageerde Pjanic. ‘Ze belden mij op en vroegen hoe ik erover dacht. Ik heb gezegd wat ik denk. Dit is een hele slechte beslissing. Ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon niet goed.’

‘Ik ben tegen het spelen van deze wedstrijd’, aldus nog aanvoerder Edin Dzeko in Bosnische media. ‘Ik ben altijd en alleen voor vrede. We moeten deze wedstrijd niet spelen als er onschuldige mensen lijden.’

Zoals gezegd ligt de interland met Bosnië best gevoelig, aangezien het tussen twee Europese landen gaat. In dat geval had de Europese voetbalbond UEFA kunnen tussenkomen, maar dat deed het niet. Volgens The Athletic wist de UEFA nochtans van de oefenpartij maar deed het niets om het tegen te gaan.

De Russische bond hoopt later ook oefenwedstrijden te spelen tegen Iran, Senegal en Peru, melden Russische media.