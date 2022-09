Vitesse komt in dezelfde Amerikaanse handen als Patro Eisden

De Nederlandse voetbalclub Vitesse wordt eigendom van het Amerikaanse Common Group. De investeringsmaatschappij is de nieuwe hoofdaandeelhouder van het team uit Arnhem, zo is donderdag bekendgemaakt. De licentiecommissie van de Nederlandse voetbalbond moet de deal wel nog goedkeuren.

De overname wordt afgerond na een maandenlang traject. Dat werd in gang gezet toen de Russische hoofdaandeelhouder Valeriy Oyf bekendmaakte dat hij in het belang van de club besloten had zijn aandelen van de hand te doen.

Common Group is ook de hoofdaandeelhouder van het Londense Leyton Orient (een Engelse vierdeklasser) en van Patro Eisden. Het team uit eerste nationale, waar ex-Rode Duivel Stijn Stijnen mee aan het stuur zit, reageert positief op de nieuwste overname.

‘Onze eigenaars bevestigen met deze nieuwe investering hun strategie in de sportwereld. Patro Eisden kan enkel maar dankbaar zijn dat het onder leiding staat van een dergelijke structuur’, zegt Stijnen. ‘Als club zal Patro enkel maar voordelen halen door deel uit te maken van deze fantastische groep.’