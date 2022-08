Voetballen tijdens oorlog: Oekraïense competitie 6 maanden na inval weer hervat

Bijna exact een half jaar na de Russische inval is de voetbalcompetitie in het door oorlog verscheurde Oekraïne hervat. Dinsdag, een dag voor de traditionele onafhankelijkheidsdag, trapten landskampioen Sjachtar Donetsk en Metalist Charkiv in een leeg stadion in de hoofdstad Kiev het nieuwe seizoen op gang.

De allereerste wedstrijd draaide uit op een weinig spektakelvol duel. Na negentig minuten gaf het scorebord nog steeds 0-0 aan. De uitslag was echter ondergeschikt aan de symbolische waarde van de partij. Zo werd de aftrap gegeven door een verwonde oorlogsveteraan en hielden beide ploegen voor de start van de wedstrijd een minuut stilte voor alle overleden oorlogsslachtoffers.

Op 24 februari, de dag van de Russische invasie, werd de Oekraïense voetbalcompetitie stilgelegd ‘vanwege de staat van beleg in Oekraïne’. Ondanks het aanhoudende en reële oorlogsgevaar besloten de Oekraïense voetbalautoriteiten om deze zomer toch met een nieuw voetbalseizoen van start te gaan. De voetbalwedstrijden dienen het volk vooral af te leiden van het alomtegenwoordige oorlogsgeweld, zo redeneerde men. Volgens Andriy Pavelko, voorzitter van de Oekraïense voetbalbond, kwam de beslissing voor de heropstart van het voetbal in overeenkomst met president Volodimir Zelensky. ‘We spraken met elkaar over de kracht van het voetbal en vonden het noodzakelijk om het volk wat afleiding te geven’, sprak hij.

De oorlog werpt wel een flinke schaduw over het voetbalplezier. Zo worden alle matchen uit veiligheidsoverwegingen achter gesloten afgewerkt. Daarnaast zijn alle wedstrijden onderhevig aan strenge veiligheidsregels. Zo worden wedstrijden bij een luchtalarm per direct onderbroken en moeten alle aanwezigen in het stadion, de spelers inbegrepen, zich terugtrekken naar de schuilkelder, die maximaal op 500 meter afstand mag liggen. Daarnaast worden ook alle matchen afgewerkt in hoofdstad Kiev en het westen van het land, dat relatief gespaard bleef van het oorlogsgeweld.

De competitie gaat van start zonder de voetbalclubs FC Marioepol en FC Desna, wiens stadions door de oorlog werden verwoest.