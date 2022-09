Wat na Bale, Ramsey en co? Deze 5 spelers zijn de toekomst van Wales

Net zoals de Rode Duivels is ook Wales toe aan verjonging nu de generatie van Gareth Bale, Aaron Ramsey en Joe Allen afzwaait. Deze vijf jonkies moeten de Welshmen succes bezorgen in de toekomst.

1. Luke Harris (17, Fulham)

Het was een grote verrassing voor de Britse pers dat de Welshe bondscoach Rob Page de 17-jarige Luke Harris bij de selectie voor de twee laatste Nations Leagueduels nam. De aanvallende middenvelder van Fulham heeft namelijk nog geen enkele wedstrijd in de Premier League op zijn naam. De enige ervaring op het hoogste niveau waren 45 minuten eerder dit seizoen voor de Londense club in het verloren League Cupduel tegen Crawley Town.

Harris maakte vooral indruk op Page bij de jeugdreeksen van Fulham. De jonge Welshman is namelijk al sinds zijn negende verbonden aan de club en vloog als een komeet door de verschillende ploegen. Op zijn 15e maakte hij al zijn debuut voor de U18 en nu komt hij uit voor de U23, waarvoor hij vorig seizoen 13 keer scoorde in 17 optredens.

‘Als je zo iemand met zulke fenomenale talenten ter beschikking hebt, moet je niet kijken naar de leeftijd’, vertelde Page over zijn keuze. Maar zit er voor de jonge Welsham, wiens idool Frank Lampard is, ook een plekje bij de 26 gelukkigen voor het WK in?

© GETTY

2. Brennan Johnson (21, Nottingham Forrest)

Een speler die al zeker zijn koffer mag pakken voor een avontuur in Qatar is Brennan Johnson. Misschien herinnert u hem zich wel van de vorige wedstrijd tegen de Rode Duivels in juni dit jaar. Toen scoorde de 21-jarige spits namelijk in het slot van de wedstrijd de gelijkmaker. Een domper voor de ambities van de Rode Duivels in deze Nations Leaguecampagne.

Johnson beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak bij Nottingham Forest, de club waar hij ongeveer alle jeugdreeksen doorliep. Hij was een van de drijvende krachten achter de ploeg die erin slaagde om opnieuw te promoveren naar de Premier League met zijn 16 goals en 9 assists in 46 wedstrijden. Nu is hij zelfs niet meer uit de basiself te denken in de Premier League. Een erg straffe prestatie, want van de elf spelers die de finale van de play-offs betwistte vorig seizoen bleven er nog maar drie over. Nottingham Forest haalde maar liefst 21 nieuwe spelers deze zomer, maar toch wist Johnson zijn plaatsje te behouden. Bij Wales is hij nu ook de meest waardevolle speler met een geschatte waarde van 20 miljoen euro, volgens Transfermarkt. Eentje om in de gaten te houden.

© GETTY

3. Ethan Ampadu (22, Venezia)

Toen Ethan Ampadu op zijn zeventiende al zijn debuut maakte voor de nationale ploeg leek the sky the limit voor de jonge verdediger. Bij Chelsea gold hij op dat moment als een echt toptalent, al kwam hij er niet veel aan de bak. In de komende vijf seizoenen werd Ampadu dan ook continu uitgeleend. RB Leipzig, Sheffield United, Venezia en nu ook Spezia kruisten al zijn pad en telkens moet Ampadu in de zomer terugkeren naar Stamford Bridge. Ook al speelde hij bijna alles bij zijn clubs, toch is de situatie niet ideaal om zijn carrière echt van de grond te krijgen.

Bij Wales is de bondscoach gek van Ampadu. De ondertussen 22-jarige centrale verdediger speelt alles bij de nationale ploeg, al is zijn positie er wel wat veranderd. Ampadu speelt er namelijk als verdedigende middenvelder. Het belette hem niet om nu al 35 caps te verzamelen. Kan hij het record van Chris Gunter (109 interlands) verbreken.

© GETTY

4. Ben Cabango (22, Swansea City)

Misschien wel het minst grote talent van dit vijftal. Ben Cabango speelt in de Championship zo goed als alles bij Swansea, een van de twee grote clubs in Wales, maar heeft nog moeite om ook zijn plekje te veroveren bij de nationale ploeg, waar de concurrentie op zijn plek niet min is. Op zijn 22ste heeft Cabango wel al 107 wedstrijden achter zijn naam in de Engelse tweede klasse.

Cabango is een stevige centrale verdediger met een uitstekende pass en leek vorig seizoen zijn doorbraak echt te forceren. Alleen gooide een blessure in april roet in het eten. Het seizoen in de Championship was al zo goed als gedaan maar de vier belangrijke interlands voor Wales werden hem op die manier wel door de neus geboord. Gelukkig herstelde hij snel en is hij nu klaar om te strijden voor een plaats bij de 26 spelers voor het komende WK. ‘Het is moeilijk om er niet mee bezig te zijn, want ik wil absoluut deel uitmaken van de kern’, was hij al duidelijk de laatste weken.

© GETTY

5. Neco Williams (21, Nottingham Forest)

Neco Williams was een van de grotere talenten uit de jeugdacademie van Liverpool. Twee jaar geleden, op zijn 19e, mocht hij ook zijn debuut maken voor de hoofdmacht van de Reds. Uiteindelijk kwam hij zelfs aan zes wedstrijden en mocht hij mee de Premier Leaguetrofee in de lucht steken in volle coronacrisis.

Het seizoen erop kwam hij sporadisch aan de bak onder Jürgen Klopp en maakte hij zelfs enkele keren zijn opwachting in de Champions League. Het was echter wachten op zijn uitleenbeurt aan Fulham vorig jaar totdat Williams zijn grote doorbraak zou meemaken. Bij de Londense club was hij cruciaal voor de promotie naar de Premier League, waardoor in de zomer Nottingham Forest prompt 20 miljoen euro voor hem op tafel legde. ‘Hij was een prioriteit voor ons’, vertelde coach Steve Cooper. Slechts twee spelers waren deze zomermercato duurder bij Forest: Morgan Gibbs-White (30 miljoen) en Taiwo Awoniyi (20,5 miljoen).

Hoewel Williams bij Nottingham Forest op zijn vertrouwde rechterflank wordt uitgespeeld, is er bij Wales een plekje op het middenveld voor hem weggelegd, vanwege zijn goeie voeten. Op zijn 21ste zit hij ook al aan 21 caps en 2 goals voor de Welshe nationale ploeg.