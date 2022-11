Wereldkampioen in de puree: talloze problemen teisteren Franse nationale ploeg

Frankrijk is op het WK in Qatar een van dé favorieten om zichzelf op te volgen als wereldkampioen. Maar bij onze zuiderburen loopt het niet zoals verwacht en dat heeft niet enkel met de prestaties op het veld te maken.

Een zucht van opluchting ging er eind september door het Parken Stadion in Denemarken nadat de Denen net Frankrijk opnieuw hadden geklopt, met 2-0. Geen zucht van opluchting bij de Scandinaviërs, maar bij Les Bleus, want Oostenrijk had ook net verloren van Kroatië en daardoor bleef de wereldkampioen in groep A van de Nations League.

Slechts 5 punten uit 6 wedstrijden pakten Didier Deschamps en co. Enkel van Oostenrijk kon er gewonnen worden. Geen cijfers om vrolijk van te worden op twee maanden van de wereldbeker in Qatar, waar Frankrijk vol voor een tweede opeenvolgende wereldtitel gaat. ‘Leve de woestijn’, kopte L’Équipe na een nieuwe schabouwelijke vertoning tegen Denemarken. ‘Is dit hoe de wereldkampioen zich voorbereidt op het WK, met een klap in het gezicht?’ Hoe is het zover kunnen komen?

Nieuwe systemen en blessures

Laten we misschien eerst naar het sportieve plaatje kijken. In de laatste Nations League – die de meeste landen niet al te serieus namen, kijk maar naar het gedegradeerde Engeland – gaf Frankrijk vooral een uitgebluste indruk volgens de Franse pers. ‘Onze status gaat ons geen wedstrijden helpen winnen. Ik heb het niet alleen over de spelers, daar hoor ik met mijn staf ook bij. We moeten onszelf niet te goed vinden’, vertelde bondscoach Deschamps nog in juni na slechts één zege in vier wedstrijden.

In september vorig jaar won het dan nog wel de Nations League, maar eigenlijk is het al sinds de uitschakeling op het EK door Zwitserland niet veel soeps meer voor de Fransen. Deschamps is duidelijk op zoek naar een nieuwe goeie formule in de verdediging en voorin – hij probeerde al vijf verschillende systemen uit sinds die winst in de Final Four van de Nations League. Met de terugkeer van Karim Benzema en het toenemende vedettegedrag van Kylian Mbappé, die steeds meer alles zelf wil forceren, ontstonden er ook nog eens spanningen binnen de groep. Zo klaagde Olivier Giroud nog in een persconferentie dat de aanvoer van zijn aanvalsmaatje ondermaats was. Allemaal niet zo bevorderlijk.

Wat ook niet helpt, is de overvolle ziekenboeg bij Les Bleus. Maar liefst 13 spelers die normaal deel zouden uitmaken van de selectie waren er niet bij in het finale tweeluik van deze Nations League. Denk daarbij aan Benzema, Hugo Lloris, Ngolo Kanté, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe en Paul Pogba. Uiteindelijk zijn Pogba, Kanté en op het laatste moment ook Karim Benzema er niet bij in Qatar. Tel daarbij ook dat Antoine Griezmann nog steeds niet zijn oude niveau heeft teruggevonden en de laatste weken in een contractuele ruzie terechtkwam tussen Barcelona (zijn werkgever) en Atlético (de ploeg die hem aan bepaalde voorwaarden huurt).

Benzema is een van de vele afwezigen bij de Franse ploeg. © GETTY

Chantagezaak

De blessure van Pogba is de zoveelste tegenslag in een annus horibilis voor de Franse middenvelder. Begin dit jaar kwam hij al nauwelijks aan de bak bij Manchester United en raakt hij lang geblesseerd. Daarna volgde een inbraak in zijn huis terwijl zijn kinderen boven lagen te slapen. In april overleed zijn makelaar Mino Raiola, met wie hij erg bevriend was. En wanneer hij eindelijk terug aan spelen leek toe te komen na zijn transfer naar Juventus, viel hij weer voor lange tijd uit. Maar misschien wel het meest ingrijpende van al was een chantagezaak in maart tijdens de internationale break. In een appartement werd Pogba afgedreigd door vijf mannen die 13 miljoen euro vroegen, anders zouden ze beelden lekken van hem die Kylian Mbappe zou vervloeken bij een zogenoemde ‘heksdokter’. En hou je vast: een van de afpersers was zijn eigen broer Mathias.

De bende belandde uiteindelijk in de cel, maar recent kwam Mathias Pogba nog met een statement op Twitter. ‘Als u dit bericht leest, betekent dat dat ik niet meer vrij ben, hetzij door de handlangers van mijn broer, hetzij door de politie. Mijn broer is de afgelopen jaren zeer bekwaam geraakt in hekserij. Hij is een volgeling van de waarzegger Marabout Ibrahim. Mijn broer heeft uit jaloezie meermaals kwade spreuken uitgesproken over zijn ploeggenoten, onder wie Kylian Mbappé. Mijn broer is altijd omringd geweest door criminelen en dat is hij nog steeds. Als het bij vriendschap bleef, was het prima. Het probleem is dat hij zijn connecties gebruikt om zichzelf op straat te beschermen, zaken met ze doet en zorgt voor bloedvergieten uit zijn naam.’

Nadat het groepje hem ook nog eens kwam bedreigen in juli bij het trainingscomplex van Juventus, werd Pogba onder politiebescherming gezet. En daar komt nu ook een gemist WK bij. Laat het maar snel 2023 zijn voor de Franse middenvelder.

Paul Pogba, met broer en afperser Mathias. © GETTY

Portretrechten

Niet geblesseerd, maar ook niet bevorderlijk voor de teamspirit de laatste maanden, was Kylian Mbappé. De ster van PSG liet zich namelijk gelden bij de bond toen de gebruikelijke reclamefilmpjes en fotoshoots op het programma stonden. Mbappé wou er niet aan deelnemen. Ten eerste omdat hij niet in verband wil worden gebracht met gokbedrijven – waaronder Betclic, sponsor van Les Bleus en een van de grootste van Frankrijk – en fastfoodketens – met onder meer KFC bij de Franse nationale ploeg. Maar ook het fotomoment met de nieuwe truitjes liet Mbappé aan zich voorbijgaan.

Uitleg: ‘Ik wil hier niet aan deelnemen omdat de bond weigerde om de portretrechten van de spelers aan te passen’, zei hij zelf in een statement. Aangezien Mbappé niet enkel het uithangbord van Frankrijk maar stilaan ook van het wereldvoetbal wordt, stonden de sponsors ineens op hun achterste poten. Vooral KFC kwam daarna nogal gepikeerd uit de hoek. ‘We hebben een deal met de bond en willen dat die ook gerespecteerd wordt. We hebben daarvoor betaald en anders gaan we actie ondernemen in de rechtbank.’

De Franse bond ging snel overstag, nadat ook de andere spelers de actie van Mbappé volgden, en verklaarde snel werk te maken van de herziening van de portretrechten. De aanvaller van PSG accepteerde het gebaar en was ineens wel te vinden voor die commerciële aangelegenheden. Maar de herziening is nog steeds niet rond. Als ze bij de bond niet willen dat de zaak in hun gezicht ontploft op het WK, kunnen ze daar maar beter snel werk van maken.

Didier Deschamps met bondsvoorzitter Noël Le Graët. © GETTY

Seksueel misbruik bij de bond

En dan is er de bond zelf nog. Volgens het Franse magazine So Foot zouden bondsvoorzitter Noël Le Graët en enkele andere hoge functionarissen jarenlang meerdere gevallen van seksueel misbruik, zelfs van minderjarige spelers, in de doofpot hebben gestoken. Verschillende zaken gaan zelfs al terug tot de jaren 1980, met personen die tot op de dag van vandaag nog in dienst zijn van de bond in het opleidingscentrum in Clairefontaine. Le Graët zou daarop So Foot voor het gerecht hebben gedaagd, want ook hijzelf werd genoemd in de zaak. Volgens het magazine zou hij enkele schunnige sms’jes hebben gestuurd naar collega’s en spelers, zoals bijvoorbeeld: ‘Ik heb een voorkeur voor blondjes, dus als je zin hebt…’. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

Het hoofd bij de Fransen was de laatste maanden dus niet meteen gericht op dat WK maar vooral op allerlei randgebeurtenissen. Hebben Les Bleus nog op tijd alle hoofden in dezelfde richting kunnen draaien?