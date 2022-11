‘Zowel op sportief als menselijk vlak is het afwachten wat dit WK zal brengen’

Tien jaar nadat de Rode Duivels, bulkend van jeugdig talent, wonnen van Oranje met gevestigde waarden als Arjen Robben, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart, staat de Gouden Generatie in Qatar klaar voor haar Laatste Dans. De 4-2 op 15 augustus 2012 in het Koning Boudewijnstadion was een scharnierpunt voor het Belgische voetbal. De geboorte van de Gouden Generatie lijkt intussen een eeuwigheid geleden. Kevin De Bruyne speelde nog bij Werder Bremen, Thibaut Courtois had zijn eerste seizoen bij Atlético Madrid achter de rug.

Op het WK zullen de beste middenvelder en de beste doelman ter wereld fit én top moeten zijn om te kunnen schitteren met de nationale ploeg. De Laatste Dans zal wellicht ook de laatste choreografie zijn van bondscoach Roberto Martínez. Met of zonder prijs, het bepaalt zijn plaats in de vaderlandse voetbalgeschiedenis én ook zijn toekomst, los van al zijn verwezenlijkingen voor het Belgisch voetbal in het verleden. Het is zoals de leuze van Tomorrowland, inspiratie voor het witte WK-uitshirt van de Duivels: Yesterday is history, Today is a gift en Tomorrow is a mystery.

Een veel groter mysterie van een compleet andere orde is de situatie van gastheer Qatar. Volgens de officiële overheidscommunicatie zijn er drie ongelukkige doden gevallen bij het bouwen van de stadions. Terwijl media wereldwijd hebben aangetoond dat de realiteit veel cynischer is.

‘We hebben nooit medeleven ontvangen na de dood van mijn man.’ De hartverscheurende getuigenis van Nirmala Pakhrin ging de wereld rond. Haar man Rup Chandra Rumba (27) uit Nepal bouwde mee aan één van de WK-stadions en stierf in een piepklein onderkomen ‘ongeschikt voor menselijk verblijf’. Officiële doodsoorzaak: natuurlijk overlijden. Vreemd voor een jongeman die een attest ‘kerngezond’ kreeg voor hij aan de slag ging op een werf geteisterd door een verzengende hitte.

Maanden na zijn dood kreeg de weduwe een brief van Hassan Al Thawadi van de WK-organisatie. Hij schreef dat ze geen recht had op een compensatie omdat haar man minder dan een jaar in Qatar verbleef. Al Thawadi wil de wereld doen geloven dat het eerste WK op Arabische bodem een goeie zaak is voor de mensheid. ‘Qatar zal een transformatie betekenen voor onze regio’, is vaste prik in zijn keynote speech.

Het verhaal van Rup Chandra Rumba is geen alleenstaand geval. In deze WK-gids lees je een interview met de Belgische onderzoeksjournalist Sam Kunti, die Qatar vaak bezocht sinds de controversiële toewijzing van het WK. Hij omschrijft het lot van de vele gastarbeiders in de Golfstaat als akelig. Hun situatie is verbeterd onder druk van de internationale gemeenschap, maar Kunti zag met eigen ogen dat gastarbeiders enkele maanden voor de start van het WK nog steeds in verschrikkelijke omstandigheden leven en werken.

Sport/Voetbalmagazine vindt het cruciaal om daar aandacht aan te besteden. Sam Kunti zal voor ons het WK volgen, met een bijzonder oog voor mogelijke mistoestanden. We willen niet louter de sportieve aspecten belichten. We hebben deze WK-gids gemaakt mét alle informatie om ’s werelds populairste sportevent met voorkennis te volgen, maar zeker ook met aandacht voor het grotere plaatje. Wars van de informatieoorlog vanuit Qatar.

Dat de marketingmachine van de organisatie werkt, bleek nog toen Roberto Martínez op de WK-loting zei: ‘Je krijgt hier het gevoel dat dit het beste WK uit de geschiedenis kan worden.’ Zowel op sportief als menselijk vlak is het afwachten. Zoals de leuze van dat festival: tomorrow is a mystery.

