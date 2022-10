100 jaar Zesdaagse: hoe ’t Kuipke het leven van Bradley Wiggins veranderde (VIDEO)

Naar aanleiding van 100 jaar Zesdaagse van Gent loopt op Één een driedelige docureeks over de geschiedenis van de iconische koers. Daarin komt onder meer ook Bradley Wiggins aan bod, over zijn relatie met zijn vader.

Bekijk hier het fragment met Bradley Wiggins.



De opvallendste passages:

‘Ik heb nooit begrepen wat er gebeurde toen mijn vader ons verliet of waarom. Zelfs nu nog steeds niet. Daar heb ik als kind voortdurend over nagedacht. Dat was hard voor me, meer dan ik toen besefte.’

‘Mijn moeder is altijd blijven houden van mijn vader. Ze verafgoodde hem en praatte al zijn minder kantjes goed. En zo groeide ik ook op met een ideaal beeld van hem.’

‘Toen ik mijn vader in ’t Kuipke ontmoette, was dat erg vreemd en ongemakkelijk. Hij wist niet of hij me moest knuffelen of een hand geven. Uiteindelijk werd het een handje. Maar hij kon me niet recht in de ogen kijken. Dat is echt hard op je negentiende. Hij was mijn held, ik wou hem al die tijd zijn.’

‘Die week was erg vreemd. Hij was steeds dronken en voerde steeds een show op met een betweterige houding. Ik schitterde ondertussen in die Zesdaagse en wou hem eigenlijk niet erbij hebben.’

‘Ik kon gewoon niet met hem om. Op een moment zei hij ook: “Je zal nooit zo goed zijn als je vader”. Voor de rest van mijn leven probeerde ik beter te zijn dan hem. En ik denk dat ik daarin ben geslaagd.’

Docu ‘100 jaar Zesdaagse’ In de driedelige reeks ‘100 jaar Zesdaagse’ neemt Karl Vannieuwkerke de kijker mee in de rijke geschiedenis van de Wielerzesdaagse van Gent, de moeder aller Zesdaagsen. Al 100 jaar lang, sinds 1922, wordt er geschiedenis geschreven op het hout van de Gentse wielerpiste. Het is een historie boordevol nationaal erfgoed, waar succes, ophef, ontroering en folklore voortdurend in elkaar overvloeien. Elk jaar opnieuw is het illustere Kuipke het schouwtoneel voor dit onbetwiste sportmonument. In ‘100 Jaar Zesdaagse’ blikken we terug op de rijke geschiedenis van de Zesdaagse en vertellen bevoorrechte getuigen over wat die ene week op de wielerpiste van Gent voor hen betekent. Van de wandelende encyclopedie Eddy Verbust, over de Britse wielerlegende sir Bradley Wiggins en de Gentse volksheld Iljo Keisse, tot de vader van de betreurde Isaac Gálvez. Zij en nog vele anderen vertellen met veel liefde, leed en nostalgie over de Zesdaagse van Gent. Finaal komen alle verhalen samen op die ene plek die hen allemaal verbindt, het heilige hout van het Gentse Kuipke.

