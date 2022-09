Alles over de 18e rit van de Vuelta: 10e keer prijs voor vluchters?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: de 18e etappe, alweer een aankomst bergop, maar allicht zonder aardverschuivingen in het klassement. En weer een prooi voor de vluchters.

De regio Extremadura en de provincie Cáceres worden niet vaak bezocht in de Vuelta, dus zijn start- en finishplaatsen er vaak nieuw. Zoals ook in deze rit, die begint in Trujillo, een historische stad waar de Romeinen al pleisterden en die bekend is om haar dertiende-eeuws kasteel.

Daarna gaat het noordwaarts, over golvende wegen, richting de Jertevallei, waar de Alto del Piornal ligt te wachten. Die is genoemd naar de gelijknamige gemeente, de hoogst gelegen bewoonde plaats in Extremadura (1200 meter boven de zeespiegel).

© ASO

Die bergkam wordt van drie zijden beklommen: eerst via de steilste/kortste kant, vanuit Desesperá (3,5 km aan 8,6 procent, tweede categorie), waar de renners bij de watervallen nog voor de top weer afdalen.

Vervolgens via het klooster van Yust (13,5 km aan 5 procent, eerste categorie), waar de Habsburgse keizer Karel V zijn laatste dagen doorbracht. Om dan vanuit El Barco de Ávila de derde zijde te bestijgen (16,85 km aan 5 procent, ook eerste categorie).

Twee zogenaamde ‘lopers’ dus, waar drafting zeer belangrijk is, en die Evenepoel niet in de problemen mogen brengen. Ook op zulke lopende stroken bergop profiteert hij immers van zijn aerodynamische positie.

Deze bergrit, ondanks 3600 hoogtemeters, zal dus allicht weer een muis baren. Tenzij Enric Mas en Movistar op een aanvalsplan broeden om al op de eerste twee klimmen een offensief te lanceren, en zo Remco Evenepoel te isoleren. Maar dat is allicht whisful thinking.

Sowieso zal Quick-Step met plezier een vluchtersgroep laten wegrijden, het liefst zonder Movistarrenners. Zo kan er al voor de tiende keer een vluchter de ritzege grijpen.

Misschien voelt Thibaut Pinot zich geroepen om nog eens een poging te wagen. Woensdag finishte hij kort na Evenepoel en Mas op de hellende aankomst. Donderdag zullen de temperaturen bovendien zeer draaglijk zijn: rond de 22 graden op El Piornal. En dat ligt de Fransman meer dan de hitte.

Jarramplas

Schrik trouwens niet als u hier en daar een afbeelding van Jarramplas ziet. Piornal is immers vermaard om die duivelse figuur met een hoornmasker. Tijdens de jaarlijkse San Sebastiánfeesten, steevast in januari, wordt die door de inwoners van Piornal bekogeld met knolrapen.

Vreemd genoeg een zeer populaire functie, want er is een wachtlijst tot… 2050 om de Jarramplas van het jaar te worden.

Zo lang zal België niet moeten wachten op een nieuwe grote rondezege. Zeker als Evenepoel ook deze etappe zonder kleerscheuren doorkomt. Dan wacht nog één zware etappe op zaterdag, maar ook dan moet de Schepdaalnaar alleen met Enric Mas rekening houden.