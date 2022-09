Alles over de 20e rit van de Vuelta: hoe Enric Mas de rode leiderstrui van Remco Evenepoel alsnog kan bedreigen

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: de 20e etappe, een verraderlijke tocht, die mogelijk nog een aardverschuiving kan veroorzaken in het klassement. Maar waar Remco Evenepoel evengoed nog eens de puntjes op de i kan zetten.

Een vaak toegepast recept op de voorlaatste dag: een final showdown in de Sierra de Guadarrama, ten noordwesten van Madrid. Met als centraal punt de Puerto de Navacerrada. Ook in 2004 en 2008 het eindpunt van de voorlaatste etappe, toen José Enrique Gutierrez en Levi Leipheimer (in een klimtijdrit) de snelste klimmers waren.

Deze keer in een rit die bijna identiek is aan die van 2015 en 2019. Al volgde toen na de slotklim wel nog een afdaling naar Cercedilla en Becerril de la Sierra, waar respectievelijk Rubén Plaza en Sergio Higuita triomfeerden.

Nu begint de etappe met de Puerto de Navacerrada, waarna nog vier beklimmingen volgen: de Puerto de Navafria (tweede categorie), de Puerto de Canencia (tweede categorie), de Puerto de la Morcuera (eerste categorie, 9,4 km aan 6,9%) en de Puerto de Cotos (eerste categorie, 10,3 km aan 5,83 procent).

Na de top van die laatste klim ligt de streep 6,7 vlakke kilometers verder, nabij de top van de Puerto de Navacerrada.

© ASO

Al die mooi geasfalteerde beklimmingen zijn niet supersteil, maar kunnen op de voorlaatste dag wel tot aardverschuivingen in het klassement leiden. Het ideale parcours immers, met ruim 3800 hoogtemeters, om een gedurfd plannetje te ontplooien.

Zoals in 2015, toen Fabio Aru Tom Dumoulin op de voorlaatste dag uit de rode leiderstrui reed, omdat hij aanviel op de Puerto de la Morcuera en daarna steun kreeg van vooruitgestuurde Astanaploegmaats.

Wat doet Movistar?

De vraag is: welk team wil dat in deze rit nog riskeren? Zal met name Movistar nog all-in willen gaan om Remco Evenepoel alsnog uit de rode trui te rijden? Daar zijn tegengestelde geluiden te horen: bij de ploegleiding klinkt het: defensief rijden, terwijl Mas zelf aangaf nog alles op alles te willen zetten om zijn achterstand van twee minuten en zeven seconden om te buigen in een voorsprong.

Belangrijke nuance: met zijn huidige tweede plaats verzekert de Spanjaard zijn ploeg van 685 punten voor de WorldRanking, wat cruciaal kan zijn om het behoud in de WorldTour veilig te stellen. Als achttiende (in de ranking van de laatste drie jaar) staat Movistar nu net boven Lotto-Soudal (als negentiende, op een degradatieplaats), met 310 punten voorsprong. Ter vergelijking: de eerste stek in het eindklassement van deze Vuelta levert 850 punten op, de derde 575 punten.

Andere nuance: Mas heeft een voorsprong van ruim drie minuten op Juan Ayuso (derde) en bijna vier minuten op Miguel Angel Lopéz (vierde). Dat geeft hem wel wat speling om iets te riskeren, zelfs kostbare WorldTourpunten. Ook omdat hij de voorbije week duidelijk de beter was van Ayuso en Lopéz.

Mas kan dan wel niet wachten tot de laatste klim, want die is te weinig steil om Evenepoel los te rijden, zoals donderdag ook op de Alto del Piornal bleek. Al moest de Quick-Steprenner daar wel voluit gaan om het wiel van de Spanjaard te houden. Op iets steilere stroken van de Puerto de la Morcuera kan Mas daar misschien wel in slagen, mocht Evenepoel toch een mindere dag hebben.

Maar dan moet hij zijn inspanning wel doortrekken op de Puerto de Cotos en op het plateautje tot de finish. En dat is in het voordeel van de tijdrijder Evenepoel.

Cruciaal voor de Movistarrenner kan de hulp van een vooruitgestuurde ploegmaat zijn, met name Carlos Verona, Nelson Oliveira of wie weet, in de voorlaatste Vueltarit van zijn carrière, Alejandro Valverde. Misschien krijgt Mas ook nog hulp van een andere klassementsrenner die een zaak kan doen om nog op te schuiven richting een dichtere ereplaats.

Evengoed is Remco Evenepoel echter sterk genoeg om alle aanvallen te counteren en nog eens de puntjes op de i te zetten, als de onbetwiste winnaar van de 77e Vuelta, en eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds 1978.