Alles over de 21e rit van de Vuelta: kan Tim Merlier zijn Vuelta met ritzege uitzwaaien?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: de 21e etappe, met aankomst in Madrid, waar Tim Merlier en Remco Evenepoel een uitzonderlijke tricolore dubbel kunnen realiseren.

Vorig jaar koos parcoursbouwer Fernando Escartín voor Santiago de Compostela als decor voor het einde van de Ronde van Spanje, inclusief een slottijdrit eindigend op de Plaza del Obradoiro. Daar zette Primoz Roglic de snelste tijd neer en vierde hij ook zijn derde eindzege op rij.

Deze keer grijpen Escartín en koersdirecteur Javier Guillén terug naar het oude concept: een korte, vlakke rit in Madrid, van iets meer dan 100 km. Niet toevallig, want Madrid is in 2022 de ‘Sporthoofdstad van de Wereld’.

Na de start in Las Rozas, de thuishaven van de Spaanse nationale voetbalploegen, zet het peloton koers richting Madrid. Er waren plannen voor een passage door het Wanda Metropolitano, de thuishaven van voetbalclub Atlético Madrid, bovendien tijdens de rust van een match, maar die werden opgeborgen.

Na 54 km slenteren beginnen de acht plaatselijke rondjes van 5,8 km langs de Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Calle de Alcalá en de Gran Via om te finishen bij de emblematische Plaza de Cibeles, bekend om zijn grote ronde fontein met marmeren beelden.

© ASO

Eindelijk Merlier

Hoogstwaarschijnlijk krijgen we weer een massasprint. Daarin kan de winnaar in de voetsporen treden van Pascal Ackermann (2020), Fabio Jakobsen (2019), Elia Viviani (2018), Matteo Trentin (2017), Magnus Cort (2016), John Degenkolb (2015, 2012), Michael Matthews (2013), Peter Sagan (2011) en Tyler Farrar (2010).

Voor Tim Merlier is het de laatste kans op een ritzege, waar hij in deze Vuelta vruchteloos naar op zoek ging. De vraag is hoe fris de Belgische kampioen zal zijn om de andere spinters als Danny van Poppel en drievoudig ritwinnaar Mads Pedersen, af te houden. En of ook zijn lead out hem deze keer wel in een goede positie kan brengen.

Sam Bennett, de op papier snelste sprinter, samen met Merlier, is er niet meer bij, na een coronabesmetting. Daar moet de Oost-Vlaming dus van kunnen profiteren.

Als Merlier zijn Vuelta alsnog glans kan meegeven, dan kan hij samen met Remco Evenepoel een uitzonderlijke dubbel realiseren. Het is immers al van 1972, 50 jaar geleden dus, dat er nog eens een Belg een grote ronde won en een ándere Belg de slotrit van die ronde op zijn naam schreef. Toen in de Tour de France, waarin Eddy Merckx de gele trui veroverde en Willy Teirlinck naar de zege soleerde in de laatste etappe in Parijs.