Alles over rit 11 van de Vuelta: derde keer goede keer voor Tim Merlier?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 11, met aankomst aan de Cabo de Gata, de Poezenkaap waar de sprinters na een bloedhete dag nog eens een schaarse kans op een ritzege krijgen.

Dit is een naar Vueltanormen (te) lange vlakke rit van 193 km, die vertrekt in Alhama de Murcia, gelegen in de gelijknamige regio. Niet toevallig nabij de hoofdzetel van ElPozo Alimentación, een grote vleeswarenproducent in Spanje.

Dat hoofdkwartier diende al vaker als decor van een Vuelta-etappe. In 2017 zelfs als finishplaats, toen de Italiaanse Quick-Steprenner Matteo Trentin er de tweede van zijn vier ritzeges in die editie behaalde. Hij klopte er toen medevluchter José Joaquín Rojas in de sprint. Toen met een veel zwaardere finale, inclusief de klim van Collado Bermejo.

Na de start in Alhama de Murcia gaat het richting het beschermde nationaal natuurpark Cabo de Gata, in het uiterste zuidoosten van Spanje, in de provincie Almeria, dat deel is van de regio Andalusië.

Het profiel van de 11e Vuelta-etappe. © ASO

Veelal over kaarsrechte, glooiende wegen – dat wordt dus een oersaaie etappe. Mede omdat het peloton een heel stuk langs de Costa de Almeria zal rijden, waar de wind op kop zal blazen.

Regen hoeven de renners niet te verwachten, want de vulkanische streek rond Cabo de Gata, letterlijk de Poezenkaap, is de droogste van het hele Iberische schiereiland. En ook de temperaturen zullen er, zeker in augustus, oplopen tot ruim boven de dertig graden. Zweten geblazen dus, meer door de hitte dan door het parcours.

Meer dan waarschijnlijk zal deze rit dus eindigen op een massasprint, na een laatste rechte lijn, vlak langs de kust, van ruim drie kilometer. Volgens de laatste weerberichten zal de wind er vol in de zij, vanuit de zee, blazen.

Positionering en timing wordt dus nog belangrijker, ook in de aanloop daarnaartoe. Het peloton kan in die finale in stukken vallen, dat wordt dus opletten voor de klassementsrenners, onder wie leider Remco Evenepoel.

Strijd om puntentrui

Als er wordt gesprint, is dit een uitgelezen kans voor Tim Merlier, nadat hij de eerste twee in Nederland door omstandigheden niet kon verzilveren. De Belgische kampioen kon tot dusver de bergritten relatief probleemloos overleven en heeft nu al meer etappes achter de rug dan in de Giro en de Tour vorig jaar, toen hij telkens opgaf.

Hij zal geen rekening moeten houden met tweevoudig ritwinnaar Sam Bennett, die dinsdag de Vuelta met een coronabesmetting moest verlaten. Maar misschien wordt de lead out van de Ier, Danny van Poppel, een nieuwe concurrent. Ook Mads Pedersen (leider in het puntenklassement na drie tweede plaatsen), Kaden Groves en Pascal Ackermann zijn kanshebbers, maar hun teams zullen Alpecin-Deceuninck dan wel moeten helpen om de vluchters weer in te rekenen.